Benvenuti ad Arkham, l’immaginaria città del New England creata da Howard Phillips Lovecraft

Un luogo selvaggio sospeso tra alberi che non vedono mai il sole e segreti sussurrati e tramandati da generazioni. In questa terra è ambientato Il Colore venuto dallo spazio tratto dall’omonimo racconto, uno dei capolavori dello scrittore di Providence.

Un film pieno di triangoli. Ma Euclide non abita qui. Siamo di fronte a una geometria dell’incubo, a una matematica della paura, a una fisica dell’orrore. Per orientarsi in questo mondo ci serve il" Necronomicon", un libro che non esiste. Abbiamo bisogno di una bussola per non perderci in una dimensione di puro male.

Solo il grimorio dell’arabo pazzo Abdul Alhazred ci permetterà di decifrare lo spettro cromatico di un’opera che filma l’infilmabile.

Un meteorite cade sulla fattoria della famiglia Gardner e la visione, improvvisamente cambia.

Sbocciano fiori del male, si fondono corpi, si aprono piaghe e il sorriso del pater familias Nicola Cage che alleva alpaca e beve bourbon si trasfigura in ghigno. E bisogna essere laureati alla Miskatonic University per interpretare i segni dell’Apocalisse.

L’altrove impazza, l’ignoto pure. Se guardi a lungo in un pozzo vedrai le stelle. La loro dimora è la vostra soglia. La loro mano è sulla vostra gola. E col passar di eoni anche la morte può morire.