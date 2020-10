BEN 10 sbarca nello spazio con il film "Minaccia alla Terra"

BEN 10 sbarca nello spazio. Il celebre bambino-eroe amato in tutto il mondo torna protagonista sul piccolo schermo in un film inedito, che lo vedrà alle prese con una imperdibile avventura intergalattica: appuntamento sabato 10 ottobre alle ore 19.40 con “BEN 10 IL FILM: MINACCIA ALLA TERRA”, in onda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) in prima TV assoluta.

In questo nuovo film Ben 10 sarà di nuovo alle prese con il malvagio Vilgax, uno dei più temuti alieni dell’universo e spietato conquistatore intergalattico, pronto a minacciare ancora una volta il pianeta Terra. L’eroico Ben 10, con l’aiuto del suo inseparabile orologio Omnitrix che riesce a trasformarlo da ragazzo qualunque in tanti alieni diversi e potentissimi, partirà per un viaggio interstellare per combattere ancora una volta il suo acerrimo nemico, mentre suo nonno Max e la cugina Gwen faranno squadra con Kevin 11 per proteggere la Terra durante l’assenza di Ben. Ma quando il giovane eroe verrà scambiato per un fuorilegge dello spazio, sarà costretto a tornare sulla Terra per difendersi nel processo del secolo… L'amatissimo Ben 10 si prepara così per una nuova ed emozionante avventura in un film ricco di azione e divertimento, in cui dovrà affrontare la sfida più grande di sempre: nello spazio!