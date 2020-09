Me contro Te, svelato “Me contro Te Il FILM - Il mistero della scuola"

Luì e Sofì: “Abbiamo pensato di farvi questa sorpresa”

I Me contro Te sono un fenomeno mediatico senza precedenti, la coppia ha infatti conquistato il web diventando tra i creator più popolari di YouTube grazie a video in grado di conquistare milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo.

Con il passare del tempo Luì e Sofì hanno ottenuto sempre maggior attenzione fino a debuttare nel campo dell’editoria passando per la realizzazione di gadget, t-shirt, felpe e anche un album.

Ora, Sofì e Luì si preparano a una nuova avventura cinematografica. Infatti, poche ore fa la coppia ha augurato un buon inizio di anno ai milioni di ragazzi che in questa giornata hanno fatto ritorno nelle loro scuole. Parallelamente, i Me contro Te hanno svelato la data di uscita di Me contro Te Il FILM - Il mistero della scuola incantata, ovvero il 1° gennaio 2020.

Luì e Sofì hanno anche condiviso uno scatto dal set, questo il loro messaggio sul profilo Instagram che vanta più di un milione e mezzo di follower: “Per augurarvi un buon rientro a scuola abbiamo pensato di farvi questa sorpresa, vi abbiamo svelato la data di uscita del nostro secondo film con una foto esclusiva in anteprima solo per voi scattata sul set. Sarà un film pieno di divertimento, avventura, mistero, colpi di scena e... magia! Siete curiosi ???? Noi non vediamo l’ora che lo vediate!!!”.