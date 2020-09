"Kids in love", uscito il trailer del nuovo film con Cara Delevingne

“Kids in Love” arriva sulla piattaforma streaming di Amazon per una prima visione assoluta riservata a tutti gli abbonati. L’opera d’esordio di Chris Foggin era stata presentata a livello mondiale nel giugno 2015 al Festival di Edimburgo ed è uscito in alcune sale britanniche proprio in quell’anno, quando fu protagonista anche al Festival del Cinema di Roma nella sezione “Alice nella Città” dedicata al cinema per ragazzi.

LA TRAMA DI “KIDS IN LOVE”: UNA TRAVOLGENTE STORIA D’AMORE

Jack è il protagonista di questa commedia di formazione. Il ragazzo sta per iniziare il suo anno sabbatico in vista del college, ha già in programma di dedicarsi ad alcuni stage e ad alcuni viaggi accuratamente selezionati dai propri genitori, i quali sperano in una brillante carriera per il figlio. L’adolescente, però, vuole vivere nuove esperienze e pensa che la vita non sia soltanto quello che il padre ha progettato per lui.

Jack viene stimolato da una Londra sconosciuta ed estremamente seducente, fino a perdere la testa quando incontra la bellissima Evelyn e i suoi amici. La ragazza gli stravolge l’esistenza, il giovane si fa coinvolgere in un vortice di situazioni nuove e stimolanti, tanto da spingerlo a rivedere tutti i suoi piani. Inevitabile lo scontro con la famiglia e con le sue precedenti amicizie, che ora sembrano annoiarlo e opprimerlo. Andare “fuori strada” può essere la via per imparare a conoscere aspetti di sé totalmente inaspettati e per trovare la giusta direzione da intraprendere: essere se stessi e scegliere cosa fare della propria vita è la sfida con cui tutti devono misurarsi.

IL CAST DI “KIDS IN LOVE”: CI SONO CARA DELEVINGNE E WILL POULTER

Il cast è corale e molto completo. Il protagonista è interpretato dall’attore britannico Will Poulter, noto per avere vestito i panni di Gally in “Maze Runner” e per essere stato Jim Bridger in “Revenant” accanto al Premio Oscar Leonardo DiCaprio. Il volto femminile di maggiore rilievo sarà quello della bellissima top-model britannica Cara Delevingne, già vista più volte sul grande schermo (spicca la sua prova in “Città di carta”) e che nell’ultimo periodo ha ribadito di essere pansessuale: sarà Viola, grande amica di Evelyn. Nei panni della ragazza che fa innamorare Jack vedremo invece l’attrice e modella francese Alma Jodorowsky (“La vita di Adele” e “Il cielo stellato sopra di me”).

La regia è del britannico Chris Foggin, il suo debutto cinematografico è stato premiato come miglior film inglese al Festival Internazionale dei Film di Edimburgo. Nel 2019 è uscita la sua seconda pellicola intitolata “Fisherman’s Friends”. Gli sceneggiatori sono Sebastian De Souza (“I Borgia”) e Preston Thompson (“Pixie”), che fanno anche parte del cast insieme a Jamie Blackley (“Biancaneve e il cacciatore”) e Gala Gordon (“White Island”).