Scotty and the Secret History of Hollywood, Luca Guadagnino alla regia

approfondimento

Luca Guadagnino su Ferragamo fuori concorso a Venezia

Prosegue il grande percorso internazionale di Luca Guadagnino, regista di film come “A Bigger Splash” nel 2015, con Tilda Swinton, Dakota Johnson e Ralpha Fiennes. Il grande successo oltre i confini italiani è giunto con l’adattamento del romanzo “Chiamami col tuo nome”. Un film acclamato, con protagonisti Timothée Chalamet e Armie Hammer.

È stato inoltre scelto per la regia dell’adattamento del documentario diretto da Matt Tyrnauer, “Scotty and the Secret History of Hollywood”. Searchlight ha acquistato i diritti lo scorso anno per la trasposizione sul grande schermo, con Seth Rogen ed Evan Goldberg alla sceneggiatura.

Il documentario si basa a sua volta sul libro di Bowers, “Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars”. Si tratta di un racconto privo di qualsiasi filtro, con Bowers che organizzava questi incontri segreti da una stazione di benzina che gestiva a Hollywood. Amato dalle star perché garantiva assoluta privacy, soprattutto per i membri gay del mondo dello spettacolo.

Avventure incredibili che hanno di certo influenzato la serie TV di Ryan Murphy, “Hollywood”, presente nel catalogo Netflix. Occhi puntati su Scotty Bowers dunque, veterano della Marina durante la Seconda Guerra Mondiale. È divenuto un leggendario accompagnatore bisessuale, organizzatore di appuntamenti per star di Hollywood, soprattutto gay, dagli anni ’40 agli ’80.