Scooby, l'avventura ricomincia

Disponibile su Sky Primafila Premiere, a partire dal 15 luglio, un efferscente film d'amimazione dedicato al cane Scooby Doo e all mitica Mistery Inc

approfondimento

"Scooby!", il primo trailer del nuovo film d'animazione

"Scooby” ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati e, in seguito, uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa “can-apocalisse globale”, i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.