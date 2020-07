Tesla, distribuito il trailer del film con Ethan Hawke

Il 10 luglio 2020 è stato festeggiato il 164° anniversario della nascita di Tesla. In questa data è stato rilasciato il primo trailer del film, atteso in sala il 21 agosto 2020 . Il breve video diffuso mostra l’evoluzione del genio, osteggiato al tempo e ritenuto quasi un folle. Le sue visioni sono però alla base del nostro mondo.

Ethan Hawke si ritroverà a fronteggiare sfide spinose per donare al mondo il brevetto della corrente alternata. Una delle tante invenzioni che hanno cambiato il nostro tempo, per le quali si è ritrovato faccia a faccia con Thomas Edison e il suo patrono George Washington. A ciò si unisce il lungo corteggiamento ad Anne, figlia del magnate JP Morgan.

Alternando vita privata e lavorativa, “Tesla” si propone di evidenziare la lunga battaglia condotta da Nikola Tesla per riuscire a portare a compimento il proprio rivoluzionario sistema elettrico. Un racconto ben più approfondito rispetto a quanto potuto fare da David Bowie in “The Prestige” e Nicholas Hoult in “Edison”.

Tesla, il cast

Ethan Hawke, nato il 6 novembre 1970, è una delle star di Hollywood. Nel corso della sua carriera si è cimentato in svariati generi differenti, con ottimi risultati. Da “Training Day” a “Before Sunset – Prima del tramonto”, da “Boyhood” a “Predestination”. È stato nominato quattro volte agli Oscar e nei prossimi mesi i fan lo vedranno come protagonista nella serie TV “The Good Lord Bird”.

Se Hawke sarà Nikola Tesla, per Edison è stato scelto Kyle MacLachian. Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 1984, quando David Lynch lo volle come protagonista di “Dune”, adattamento del celebre romanzo. Il regista lo ha poi richiamato per “Velluto blu”. Il pubblico ha però avuto modo di conoscerlo e amarlo soprattutto nella serie “I segreti di Twin Peaks”. Un mondo complesso e misterioso, quello creato da Lynch, tornato in auge nel 2017 con 18 nuovi episodi.

A dirigere il film è Michael Almereyda, regista classe 1959. Nelle prime fasi della propria carriera ha lavorato come sceneggiatore. Alcuni suoi dialoghi vennero utilizzati per “Atto di forza” con Arnold Schwarzenegger. Ha poi avuto modo di lavorare insieme con grandi registi, come David Lynch e Tim Burton. Tra i suoi film principali vi sono “Marjorie Prime”, “Experimenter”, “Cymbeline” e “Hamlet 2000”.