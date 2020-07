Addio a Earl Cameron

Nato a Pembroke Parish (Bermuda) l’8 agosto 1917, Earl Cameron è stato uno dei primi attori di colore a entrare nell’industria cinematografica inglese, padre di cinque figli, da anni viveva in Inghilterra con la sua seconda moglie. La sua carriera inizia nel lontano 1951 con il thriller di Basil Dearden “Pool Of London”, il primo film a rappresentare al cinema una relazione interrazziale. Cameron era stato nominato comandante dell’Impero per i suoi successi, tra cui quello di essere il primo attore nero a recitare in un film britannico e più recentemente, nel 2016, è stato inserito nella Screen Nation Hall of Fame del Regno Unito.



L’artista centenario ha recitato accanto ad attori del calibro di Sean Connery, nella pellicola diretta da James Bond “Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono)”, con Richard Attenborough e Sidney Poitier nel film “Grazie per quel caldo dicembre”. Lo abbiamo visto inoltre recitare in “Tarzan il magnifico”, “Le tre sfide di Tarzan”, “Il messaggio”. Sul grande schermo è stato il dittatore Edmond Zuwanie in “The Interpreter” di Pollack accanto a Nicole Kidman e Sean Penn. Tra le sue interpretazioni più recenti ricordiamo il vecchio che recita con Leonardo DiCaprio nel capolavoro di Christopher Nolan “Inception” nel 2010.