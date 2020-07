Il trailer del film

NOTE DELLA REGISTA NISHA GANATRA

“L’assistente della star è una storia sull’importanza di segue i propri sogni e sui rischi che si devono correre. Fin dalla prima lettura della sceneggiatura di Flora Greeson, non ho avuto dubbi sul film che avrei voluto fare, perché racchiudeva tutti gli elementi che amo. È la storia del rapporto tra due donne molto diverse, talentuose ed inflessibili, ma anche divertenti e imperfette. Mostra uno spaccato particolare del settore dell'intrattenimento, e di quanto duro lavoro e sacrificio siano necessari per raggiungere il successo e mantenerlo, specialmente per le donne - e soprattutto ad una certa età. Inoltre ero entusiasta di poter raccontare la storia di due donne, Maggie - che cerca di entrare in un mondo che non prende sul serio le donne - e Grace Davis - un'icona della musica che lotta per rimanere in un campo che mette da parte le donne quando arrivano ai 40 anni. Adoro entrambi i lavori da me diretti (L’assistente della star e E poi c’è Katherine), dove le protagoniste femminili, malgrado venga loro consigliato di non prendersi dei rischi ed accontentarsi dei traguardi raggiunti, finiscono invece per osare, ottenendo grandi soddisfazioni, in un ambito che in precedenza ha celebrato solo il successo degli uomini. La storia di una donna che mette tutto in gioco per una carriera che sogna, è qualcosa che non vediamo dai tempi di Dentro la notizia, Una donna in carriera e Il diavolo veste Prada. Inoltre, solitamente i film musicali sono sempre incentrati sul punto di vista maschile, quasi mai su Donne, tantomeno Donne di Colore, e raramente si presentano come una commedia. Adoro questo film perché è DIVERTENTE far parte del mondo della musica, ed è DIVERTENTE essere un artista, e voglio che questo film ispiri le persone a seguire i loro sogni, e stimoli le nuove generazioni femminili ad entrare a far parte del processo creativo, di occuparsi della produzione, oltre certamente a sognare di essere sul palco come le star. Solo 3 donne (Janet Jackson, Mariah Carey e Linda Perry) sono state nominate nella storia dei Grammy come ‘Producer of the Year’, ma il numero è in aumento: spero che questo film faccia luce anche sulle nuove aspiranti”.