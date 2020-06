Il 27 giugno 2020 va in scena il primo Pride online della storia per celebrare l’orgoglio LGBT.

In concomitanza con l’anniversario dei Moti di Stonewall, avvenuti nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969, questo Pride entrerà nel mito non solo perché per la prima volta in versione virtuale ma anche poiché riunirà a distanza una comunità vastissima, unita online a ogni latitudine e angolo del mondo.



Domenica 28 giugno si unirà al coro di sensibilizzazione anche Sky Cinema Due, proponendo 4 film significativi, ognuno dei quali rappresenta una lettera dell’acronimo LGBT.



Si parte da Girl, l’intenso racconto di formazione premiato con la Camera d'Or al Festival di Cannes 2018 che racconta la storia di Lara, una quindicenne che sogna di diventare ballerina professionista ma deve fare i conti con un corpo che non sente suo, essendo nata maschio. Oltre a dover affrontare la metamorfosi corporea a fronte del trattamento ormonale a cui si sta sottoponendo per il cambiamento di genere, Lara deve occuparsi anche dei primi amori, vissuti non con quella leggerezza con cui ogni adolescente dovrebbe godersi le prime esperienze.



Si passa poi a Boy Erased - Vite cancellate, la pellicola con Nicole Kidman, Lucas Hedges e Russell Crowe che racconta la sconvolgente storia vera del figlio di un predicatore che, dopo aver confessato la propria omosessualità, viene iscritto a un programma di terapie di conversione.



Alle 21.15 non perdete la prima visione di Ritratto della giovane in fiamme, pellicola premiata al Festival di Cannes 2019 per la miglior sceneggiatura. Racconta l’intensa storia d’amore tra una ragazza nobile e la pittrice assoldata per farle il ritratto nella Francia del 1770.



A seguire, il biopic targato HBO Bessie con Queen Latifah nei panni di Bessie Smith, la leggendaria cantante blues apertamente bisessuale, film premiato con 4 Emmy.



Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand “Global Pride”, insieme ad altri come La diseducazione di Cameron Post con Chloë Grace Moretz mandata in un centro religioso per la conversione degli adolescenti gay e Freeheld: amore, giustizia, uguaglianza, il racconto di una drammatica storia d’amore con Julianne Moore ed Ellen Page.