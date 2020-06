Con la riapertura delle sale come prova generale per la ripartenza, Jurassic Park è balzato in cima alla classifica dei film più visti al cinema. Si tratta del primo film diretto da Steven Spielberg e che ha dato il via all'amatissima saga. Un successo che conferma come ancora oggi, a distanza di 28 anni, ci siano ancora tantissimi appassionati della storia e dell'omonimo romanzo di Michael Cricthon. Proprio per questo è atteso nelle sale cinematografiche per il 2021 il nuovo film "Jurassic World: Dominion", ennesimo capitolo della saga. Nelle ultime settimane sono trapelate numerose indiscrezioni sulla trama e sui personaggi che animeranno la pellicola. Ora viene confermata anche la presenza di Campbell Scott che dovrebbbe interpretare Lewis Dodgson, il misterioso uomo che ha fornito a Dennis Nedry una finta lattina per conservare gli embrioni di dinosauro rubati. Un personaggio chiave perché potrebbe far riaffiorare proprio quel contenitore seppellito nel fango al termine dell'ultimo film.

Il ruolo del dottor Lewis Dodgson in Jurassic Park

Nel romanzo originale di Michael Crichton, il dottor Lewis Dodgson era a capo dello sviluppo del prodotto presso la società di genetica BioSyn, un rivale di InGen. BioSyn non è menzionato nel "Jurassic Park" di Steven Spielberg, mentre in "Jurassic World: Dominion", Dodgson è stato promosso CEO di Biosyn Genetics, ma solo il tempo dirà se il personaggio si rivelerà il grande cattivo. In entrambi i casi, la scelta di riproporre il personaggio di Dodgson può servire da catalizzatore per il ritorno dei tre eroi originali del franchise, il dottor Alan Grant (Sam Neill), il dottor Ellie Sattler (Laura Dern) e il dott. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) già confermati nel cast. Campbell Scott è conosciuto anche per aver interpretato il padre di Peter Parker in "Amazing Spider-Man" e per aver recitato in "Roger Dodger", "The Exorcism of Emily Rose", "Dead Again", "Singon" e "Dying Young".

Tutto sul terzo capitolo della trilogia sequel