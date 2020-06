Twister, la Universal al lavoro sul reboot del film

Il film cult anni '90 che vedeva come protagonisti Helen Hunt e Bill Paxton, avrà presto una nuova versione. Secondo indiscrezioni, riportate da Variety, il regista Joseph Kosinski sarebbe già stato già contattato per dirigerlo

Sono passati ben 24 anni (era il 1996) dall’uscita del film Twister che, a suo tempo, fu considerato un vero e proprio capolavoro soprattutto dal punto di vista degli effetti speciali (e visivi!). Non solo, il film fu anche un vero campione al botteghino con i suoi quasi 500 milioni di dollari incassati. Merito di tante componenti, che vanno dalla spettacolarità della pellicola, alla sapiente regia di Jan De Bont, ai protagonisti Helen Hunt e Bill Paxton e alla produzione che vedeva un gigante del cinema come Steven Spielberg. Senza dimenticare Michael Crichton che curò la sceneggiatura.

La sinossi originale

Non è chiaro quali saranno le “novità” della nuova storia, ma attesa di dettagli sul nuovo film, ecco la sinossi del progetto originale:



È enorme, viaggia ad una velocità superiore alle 300 miglia all’ora e distrugge tutto quello che incontra. Helen Hunt e Bill Paxton inseguono il più catastrofico ciclone che si sia mai visto in America negli ultimi 50 anni per sconfiggerlo dovranno affrontarlo. Dai produttori di Jurassic Park e dal regista di Speed, un’avventura ricca di stupefacenti effetti speciali… che vi farà saltare in aria!