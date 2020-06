Little Monsters, adorabili mostriciattoli contro zombie spaventosi

Venerdì 12 giugno alle 21 l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o è la protagonista della commedia horror in prima visione tv su Sky Cinema Comedy, in cui una maestra deve fronteggiare orde di non-morti durante una gita scolastica

Ormai gli zombie movie sono diventati un genere a sé, tanto da aver dato vita a una serie di sottogeneri nati dall’ibridazione con altri generi cinematografici. Uno di questi è la zombie comedy, ovvero una commedia che ha per protagonisti gli ormai onnipresenti non-morti: uno dei più divertenti esempi in questo senso è dato da Little Monsters.



Little Monsters, in prima visione tv venerdì 12 giugno su Sky Cinema Comedy (canale 310), può contare su di un’interprete davvero d’eccezione, ovvero Lupita Nyong’o, premio Oscar come Miglior attrice non protagonista grazie alla sua incredibile performance in 12 anni schiavo, vista inoltre nella nuova trilogia di Star Wars, in Black Panther e nell’horror Noi (trama, cast e recensione).