Pupazzi alla riscossa su Sky Cinema Family

Arriva su Sky Cinema Family, per la prima volta in tv, venerdì 22 maggio alle 21.00,

l’ultimo originalissimo film di animazione di STX che prende ispirazione dalle amatissime bambole di feltro lanciate sul mercato nel 2001 e immediatamente diventate un fenomeno di portata mondiale. La storia unisce divertimento, musica e avventura, introduce dei personaggi e dei mondi che gli spettatori non hanno mai visto prima, e celebra tematiche come la gioia, l’amicizia e l’idea che si debba sempre cercare di essere la migliore versione di sé stessi possibile.

La trama del film

In un’adorabile città piena di colori, la stravaganza è osannata e considerata speciale, mentre la bellezza non conta, e comunque è considerata come qualcosa che va al di là dell’aspetto esteriore. Qui, Moxy e i suoi amici vivono ogni giorno in un vortice di gioia, celebrando la vita e le sue infinite possibilità. Di tanto in tanto, gli abitanti di questo speciale mondo sollevano gli occhi al di sopra della città in attesa che dal cielo cada giù un nuovo pupazzo che verrà accolto con amore da tutta la comunità.



A Moxy piace vivere in questa città, ma la sua inesauribile curiosità la spinge a chiedersi se ci sia qualcosa dall’altra parte delle montagne che circondano il suo universo. E così, un giorno Moxy riunisce un gruppo dei suoi amici più stretti e insieme a loro si mette in viaggio. Durante il loro cammino, Moxy e i suoi amici scoprono l’esistenza di un’altra città chiamata Perfezione, dove dei pupazzi assolutamente convenzionali vengono addestrati secondo dei rigidi protocolli, e solo dopo essersi diplomati vengono considerati sufficientemente meritevoli di essere mandati nel mondo “reale” alla ricerca di un bambino amorevole. Una volta arrivati a Perfezione, Moxy e i suoi amici vengono presi di mira da Lou, il ‘pupazzo perfetto’, che è stato incaricato di addestrare le reclute della città. Qui, Moxy e i suoi amici capiranno cosa significa essere unici, faranno i conti con il desiderio di essere amati, e alla fine scopriranno che non si deve essere necessariamente perfetti per essere straordinari, perché quello che conta davvero è chi sei veramente.



Per la cronaca, le UglyDolls sono una linea di bambole di feltro create da David Horvath e da Sun-Min Kim. Il marchio UglyDoll si è rapidamente guadagnato un grosso seguito di fan appassionati, diventando un vero e proprio fenomeno di culto di portata mondiale. Nel 2006 questa linea di pupazzi è stata eletta ‘Giocattolo dell’Anno’ dalla Toy Industry Association.