Harry Potter, la mascherina magica che cambia quando respiri

La pandemia da coronavirus ci ha imposto il ricorso ad alcune misure di sicurezza, fra le quali una delle più raccomandate è l’utilizzo della mascherina. Proprio questa costrizione è stata, per alcuni, di incentivo per la creatività: un esempio ci viene da Stefanie Hook, artista che vive nel Colorado, Stati Uniti.



Stefanie, grande fan della saga di Harry Potter, ha rivelato in un video su TikTok il prototipo di una mascherina davvero… magica. Questa, a contatto con il respiro, rivela infatti gradualmente la Mappa del malandrino, ben nota ai lettori dei libri di J.K. Rowling (che nel frattempo ha lanciato un portale per intrattenere i bambini a casa per il lockdown) e ai fan degli adattamenti cinematografici della saga.



Harry Potter at Home: 7 star rileggono La pietra filosofale





Per chi non avesse familiarità con le avventure di Harry Potter o non se lo ricordasse, la Mappa del malandrino è stata creata dai Malandrini, un gruppo di quattro Grifondoro noti per le loro bravate. Fra questi figuravano Remus Lupin, Sirius Black, Peter Pettygrew e… James Potter, padre di Harry.



Proprio Harry Potter recupera la Mappa del malandrino e sfrutta il suo potere speciale, ovvero rivelare tutti i passaggi nascosti e i segreti di Hogwarts, la scuola dove il maghetto apprende a padroneggiare gli incantesimi assieme ai suoi amici Ron ed Hermione.



FOTO: Tanti auguri Emma Watson, Hermione di Harry Potter compie 30 anni





Stephanie Hook vende le sue creazioni fatte a mano tramite il suo marchio, CPEX. Per lei, creare mascherine speciali è un modo di "portare un po’ di magia nel mondo reale", come ha spiegato a Insider.



Le mascherine come quella che rivela la Mappa del malandrino, che sarà vendute in quantità limitate, non sono di tipo medico, per cui hanno un’efficacia limitata nel prevenire la diffusione di virus e batteri, ma seguono comunque le linee guida che consigliano di indossare una protezione su naso e bocca in presenza di altre persone, rispettando però le misure di distanziamento sociale.

Coronavirus, una favola per fare accettare la mascherina ai bambini