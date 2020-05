Buon Compleanno Diego Abatantuono: si fa festa su Sky Cinema Comedy

In occasione del 65° compleanno dell’amatissimo attore, il canale dedicato ai classici della risata e alle più recenti commedie manda in onda quattro dei suoi film più apprezzati, da I fichissimi a Un nemico che ti vuole bene.

Tanti Auguri a Diego Abatantuono



Mercoledì 20 maggio Diego Abatantuono, l’attore nato a Milano nel 1955, spegne sessantacinque candeline. Per l’occasione, Sky Cinema Comedy ha pensato a una programmazione tutta speciale per lui.



Il canale 309 di Sky, dedicato ai grandi classici della risata e alle commedie di maggiore successo, fa partire alle 14.35 la rassegna Buon Compleanno Diego Abatantuono, mandando in onda di seguito fino alla fascia preserale quattro suoi apprezzatissimi film.



Ad aprire le danze è un supercult come I fichissimi, pellicola del 1981 di Carlo Vanzina che vede il Diegone nazionale protagonista assieme a Jerry Calà della spassosa guerra fra bande scatenata dai rivali Felice e Romeo, acuita dal fatto che il secondo si è innamorato di Giulietta, sorella del suo arcinemico.



A seguire tocca a I babysitter, remake di una commedia di successo francese in cui il veterano Abatanuono si affianca a due dei più simpatici attori degli ultimi anni, ovvero Paolo Ruffini e Francesco Mandelli. Quest’ultimo è un ragazzo che si vede appioppare il figlio del suo datore di lavoro proprio il giorno del suo compleanno. Gli amici arrivano per organizzargli una festa… e cominciano i guai.



Tocca poi a Mari del sud, commedia agrodolce in cui Diego Abatantuono è Alberto Brogini, un consulente finanziario che scopre di essere stato truffato e si ritrova sul lastrico. L’estate però è alle porte e, per non sfigurare con gli amici, lo sventurato si rinchiude in cantina con la sua famiglia per fingere di essere in vacanza ai Tropici.



Chiude la rassegna Buon Compleanno Diego Abatantuono Un nemico che ti vuole bene, in cui il nostro eroe è Enzo Stefanelli, uno sfortunato professore di astrofisica bistrattato sia a casa che al lavoro. Un giorno salva per caso la vita a un giovane killer, che per sdebitarsi si offre di fare fuori una persona a sua scelta. Lo studioso è riluttante, ma gli sgarbi subiti quotidianamente sono tanti…



Se volete unirvi anche voi agli auguri al grandissimo Diego Abatantuono, l’appuntamento, come detto, è per mercoledì 20 maggio su Sky Cinema Comedy!