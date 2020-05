Blake Lively e Shawn Levy nel thriller Dark Days at the Magna Carta

Nuovo film per Blake Lively, “Dark Days at the Magna Carta”. Un thriller post-apocalittico diretto da Shawn Levy

Nuovo appuntamento al cinema con Blake Lively, che ha deciso di investire molto nel progetto di “Dark Days at the Magna Carta”. Un thriller post-apocalittico di Netflix, che sarà dunque visibile grazie al decoder Sky Q. Una soluzione ideale per tutti gli abbonati Sky, che avranno così tutte le migliori serie TV e i film più recenti e allettanti su un solo dispositivo.

Blake Lively non soltanto sarà la protagonista di questa nuova pellicola, ma avrà anche un ruolo da produttrice, impegnando la propria compagnia: “B for Effort”, insieme con Kate Vorhoff. Coinvolto nel progetto anche il regista Shawn Levy, produttore al fianco del partner Dan Cohen della “21 Laps”.

Stando a quanto riportato da “THR”, a occuparsi della sceneggiatura è Michael Paisley, per quello che risulta essere un progetto molto ambizioso. “Dark Days at the Magna Carta” dovrà tramutarsi infatti in una trilogia. Svariati i film cui Blake Lively ha preso parte, anche se il suo volto è principalmente legato a “Gossip Girl”, serie TV che le ha donato notorietà a livello globale. Per lei si tratterà del primo franchise in carriera.

Chi sono Blake Lively e Shawn Levy

Un progetto ancora gli albori, il che ci porta a non sapere nulla della trama. Sarà un thriller post-apocalittico, basti sapere questo. Ciò che si sa però è chi sono i due grandi protagonisti del progetto, a partire da Shawn Levy. Svariate le produzioni di grande livello cui ha preso parte, da “Una notte al museo” ad “Arrival”, fino a “Free Guy – Eroe per gioco”. Quest’ultimo film non è ancora uscito in sala e sarà il suo prossimo. Il caso vuole che il protagonista sia Ryan Reynolds, marito di Blake Lively.

A quest’ultima andrà il ruolo da protagonista. Se è vero che il personaggio di Serena van der Woodsen nella serie TV “Gossip Girl” è stato quello che ha lanciato la sua carriera, questa non è affatto legata alla televisione. Blake Lively nasce come attrice cinematografica e sul piccolo schermo si è limitata ai 121 episodi della celebre serie per ragazzi.

Ha esordito in sala nel 1998 con “Sandman”, per poi recitare in “4 amiche e un paio di jeans”, “The Town”, di e con Ben Affleck, “Le belve”, di Oliver Stone”, “Café Society” di Woody Allen” e “Paradise Beach”, tra gli altri.