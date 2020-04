I migliori film di Gal Gadot

Compie 35 anni il 30 aprile Gal Gadot , l’attrice e modella israeliana, nota principalmente per il ruolo di Gisele Harabo nella saga di Fast and Furious e di Wonder Woman nel DC Extended Universe. Leggi l’articolo e scopri di più su Gal Gadot e sulla sua carriera cinematografica.

Attrice e modella, Gal Gadot è nata e cresciuta a Petah Tikva in Israele, da genitori israeliani con radici polacco-austriache e ceco-tedesche. Appena diciannovenne, incoraggiata da amici, Gal Gadot si iscrive alle selezioni un concorso di bellezza che in pochi mesi la porta a diventare Miss Israele 2004. La vittoria le apre le porte per Miss Universo dove nello stesso anno ha rappresentato il suo paese. Rientrata in Israele svolge il servizio militare presso l'esercito del paese per due anni, divenendo istruttrice di combattimento. Al termine del servizio militare, si iscrive alla facoltà di Legge alla quale affianca saltuari lavori come modella. Dopo un anno di studi, viene convocata a Londra per un provino. A notarla un casting director nel photobook di Maxim dedicato alle donne dell'esercito isreaeliano. La parte in questione è nientemeno che quella della Bond Girl in Quantum of Solace. Ad ottenere il ruolo accanto a Daniel Craig è Olga Kurylenko, però il provino di Gal Gadot si fa ricordare e quello stesso casting director le propone di inviare un video a Los Angeles per il ruolo di Gisele in una saga che al quarto film tenta di rivitalizzarsi. Ecco i suoi migliori film:

Fast and Furious

Regia: Justin Lin

Attori: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewste e Gal Gadot.

Fast & Furious - Solo parti originali (2009) ha avuto un successo tanto grande quanto inaspettato. L'attrice riprende il ruolo anche in Fast & Furious 5 (2011) e Fast & Furious 6 (2013). Il suo personaggio è Gisele Yashar o Gisele Harabo, una ex agente del Mossad. Mentre i suoi interessi puntavano su Dom (nel quarto film), ora sia lei che Han mostrano reciproca simpatia, tanto che alla fine del film arriveranno a mettersi insieme e a girare il mondo come coppia.

Batman v Superman: Dawn of Justice

Regia: Zack Snyder

Attori: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane, Laurence Fishburne, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Holly Hunter, Tao Okamoto, Ray Fisher, Michael Shannon, Jason Momoa, Jeffrey Dean Morgan, Scoot McNairy, Lauren Cohan, Brandon Spink, Callan Mulvey.

Nel 2016 Gal Gadot compare in Batman v Superman: Dawn of Justice nel ruolo della supereroina Wonder Woman. Il film è basato sui personaggi dell'universo di Superman, sui personaggi di Batman e su quelli del mondo di Wonder Woman. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 4 Razzie Awards, 1 candidatura a Critics Choice Award.

Wonder Woman (2017)

Regia: Patty Jenkins

Attori: Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya, Gal Gadot e David Thewlis.

Il film basato sull'omonima supereroina dei fumetti DC Comics, vede Gal Gadot nei panni della più famosa “Wonder Woman”. La pellicola si rivela un successo mondiale incassando oltre 800.000.000 di dollari al botteghino internazionale.

Wonder Woman 1984

Regia: Patty Jenkins

Attori: Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Gabriella Wilde, Kristoffer Polaha e Ravi Patel.

Ancora una volta Gal Gadot interpreta Wonder Woman nel nono film del DC Extended Universe di cui è anche produttrice. Per il ruolo Gal Gadot si sottopone per mesi a intensi allenamenti di Kung Fu, kickboxing, capoeira, jiu-jitsu brasiliano e combattimento con la spada. Qui, in particolare, Wonder Woman dovrà vedersele con Barbara Ann Minerva alias Cheetah, interpretata dall’attrice comica Kristen Wiig (già protagonista del blockbuster «Le amiche della sposa» e parte del cast - dal 2005 al 2012 - del «Saturday Night Life»).

Justice League

Regia: Zack Snyder, Joss Whedon

Attori: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amber Heard, Amy Adams, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Connie Nielsen, Diane Lane, Kiersey Clemons, Billy Crudup, J.K. Simmons, Ciarán Hinds, Jeremy Irons e Jesse Eisenberg.

Justice League è la risposta della DC Comics agli Avengers della Marvel. Nel film di Zack Snyder, quinta pellicola del DC Extended Universe, l’attrice israeliana Gal Gadot veste ancora una volta i panni della guerriera amazzone Wonder Woman.