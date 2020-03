Spider-Man: i migliori film sono su Sky Cinema Collection

In occasione della prima visione Spider- Man: Far from Home (lunedì 16 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), proprio Sky Cinema Collection, da sabato 14 a giovedì 26 marzo, manda in onda la trilogia diretta da Sam Raimi: SPIDER-MAN, SPIDER-MAN 2 e SPIDER-MAN 3 ; i due film diretti da Marc Webb THE AMAZING SPIDER-MAN e THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - IL POTERE DI ELECTRO , l’animazione premiata con l’Oscar® SPIDER-MAN - UN NUOVO UNIVERSO ; e il film dedicato all'acerrimo nemico di Spider-Man VENOM con Tom Hardy

Il passato e presente e anche un po' di futuro dell'Uomo Ragno in una programmazione speciale: poteva accadere solo su Sky Cinema Collection, canale 303 di Sky dedicato esclusivamente alle avventure di Spider Man. L'occasione è di quelle davvero ghiotte, ovvero l'arrivo della prima visione SPIDER-MAN: FAR FROM HOME prevista lunedì 16 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection dove Tom Holland torna a indossare la tuta dell’Uomo Ragno nello spettacolare campione d’incassi con Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Jon Favreau, Marisa Tomei e Zendaya.



Nei 13 giorni di programmazione ( da sabato 14 a giovedì 26 marzo ) sono previsti: la trilogia diretta da Sam Raimi, che vede Tobey Maguire vestire la tutina attillata dell’Uomo Ragno e Kirsten Dunst in quelli dell’amata Mary Jane: SPIDER-MAN, SPIDER-MAN 2 e SPIDER-MAN 3; i due film diretti da Marc Webb THE AMAZING SPIDER-MAN e THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - IL POTERE DI ELECTRO, con Andrew Garfield pronto a indossare la tuta rossa e blu, mentre il personaggio di Gwen Stacy è affidato a Emma Stone; l’animazione premiata con l’Oscar® SPIDER-MAN - UN NUOVO UNIVERSO; e il film dedicato all'acerrimo nemico di Spider-Man VENOM con Tom Hardy. Ma entriamo nel dettaglio dei singoli film che andranno su Sky Cinema Collection ricordando che tutti titoli sono disponibili nella collezione on demand SPIDER-MAN.





Spider-Man (2002)

REGIA: Sam Raimi

ATTORI: Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco, Stan Lee



Spider-Man 2 (2004)

Ci voleva il genio e l'abilità registica di Sam Raimi per riportare sullo schermo nel 2002 il supereroe di punta della Marvel. Erano passati, ben 25 anni dal primo tentativo di portare il nostro "arrampicamuri" dai fumetti al mondo dell’entertainment (ci provò la Cbs con una serie tv intitolata). Una gestazione, quindi, lentissima per i tanti fan ma assolutamente ben ripagata. Infatti il primo capitolo di Spider Man è un vero e proprio capolavoro che può competere alla pari con i tantissimi blockbuster dedicati ai supereroi venuti dopo. È un film sulle origini del personaggio di Peter Parker e della scoperta graduale dei suoi incredibili poteri che inizierà ad usare soltanto dopo la tragica morte di suo zio Ben. Dovrànel frattemporiuscire a gestire la sua vita segreta e quella da studente nel mondo di tutti i giorni. Nell'ombra però qualcosa si muove. Si tratta di Norman Osborn, ossessionato dal suo alter ego, il Goblin.

REGIA: Sam Raimi

ATTORI: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco,, Willem Dafoe



Spider-Man 3 (2007)

Se il primo Spider-Man si rivelò un vero successo al botteghino, tanto da spingere subito alla realizzazione di un sequel, nel secondo capitolo, Sam Raimi, fa addirittura meglio, superando l’originale in qualità narrativa ed effetti speciali al punto di conquistarsi addirittura l’Oscar proprio per questi ultimi.Sam Raimi cala di nuovo Tobey Maguire nei panni dell'Uomo Ragno e Kirsten Dunst in quelli di Mary Jane Watson. Questa volta, a contrapporsi al supereroe c'è il malvagio Dottor Octopus, interpretato da un notevole Alfred Molina.

REGIA: Sam Raimi

ATTORI: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Bryce Dallas Howard, Topher Grace, Thomas Haden Church





Si tratta dell ‘ultimo capitolo dello Spider-Man firmato Sam Raimi. Per la critica, forse, il meno convincente rispetto ai primi due ma non per il pubblico che corse in massa a vederlo al cinema, decretandone un successo clamoroso al botteghino. In questo terzo film della saga vediamo una chiara trasformazione di Spider-Man che, intaccato da un essere simbiotico alieno (Venom) che rende nera la sua tuta, vede accrescere i suoi poteri ma anche svelare un lato oscuro ed egoista. Peter Parker, più sicuro di sé, trascurerà le persone a cui vuol bene per combattere i suoi nemici (l'Uomo Sabbia, Venom, New Goblin) in una maniera inusitatamente velenosa e vendicativa.



The Amazing Spider-Man (2012)

REGIA: Marc Webb

ATTORI: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Martin Sheen, Sally Field





L'abbandono di Sam Raimi al timone della saga di Spider Man lascia il posto nel 2012 al regista Marc Webb. Anche Tobey Maguire appende la sua tutina da Uomo ragno e la consegna all'attore Andrew Garfield che insieme ad Emma Stone compongono la coppia principale diThe Amazing Spider-Man. Non si tratta del quarto capitolo da aggiungere alla trilogia originale, ma bensì di un completo riavvio della saga, basato sulla sceneggiatura di James Vanderbilt. Il film si concentra sulla ricerca di Peter Parker riguardo a delle risposte sulla scomparsa dei propri genitori e sull’inizio della sua carriera da supereroe come Spider-Man. Viene introdotto Curtis Connor/Lizard come antagonista principale, e fa la sua apparizione una figura essenziale della vita di Parker: Gwen Stacy. Nonostante un buon successo al box office, non si riuscì a raggiungere l’ottimo risultato dei film di Raimi.





The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014)

REGIA: Marc Webb

ATTORI: Andrew Garfield, Emma Stone, Paul Giamatti, Felicity Jones, Dane DeHaan, Sally Field, Chris Cooper, Colm Feore, Jamie Foxx, B.J. Novak





Questo secondo capitolo di Amazing Spider Man, Il potere di Elecro, sempre diretto da Marc Webb ha dalla sua quello di non annoiare anzi porta con sé una bella dose di adrenalina e soprattutto, qualità importante per una pellicola dedicata ai supereroi, non si prende mai troppo sul serio, Questa volta Spider-Man (sempre Andrew Garfield) alias Peter Parker, oltre alle sue consuete enormi responsabilità, cerca di vivere anche la sua gioventù. Peter si diverte a lanciarsi tra i grattacieli di New York, e soprattutto a fare la corte a Gwen (Emma Stone). Ma sta a lui, Spider-Man, proteggere i suoi concittadini dai criminali della città. Ma a tutto c'e' un limite: quando sulla scena compare Electro (Jamie Foxx), uno che si nutre di corrente elettrica ad alto voltaggio, le cose si mettono male per lui. Si trova per la prima volta un avversario (stupenda la scena del loro duello a Times Square). Quando poi il suo vecchio amico Harry Osborn (Dane DeHaan) ritorna, Peter capisce che tutti i suoi nemici hanno una cosa in comune: la OsCorp.





Spider-Man – Un nuovo Universo (2018)

REGIA: Peter Ramsey, Bob Persichetti e Rodney Rothman





Oscar e Golden Globe 2019 per il miglior film d'animazione a un'entusiasmante fusione di cinema e fumetto. Il giovane street artist newyorkese Miles Morales viene punto da un ragno radioattivo e sviluppa gli stessi poteri del suo idolo, Spider-Man, ma soprattutto scopre il laboratorio segreto in cui il perfido Kingpin ha costruito un acceleratore di particelle che permette di aprire un varco con molteplici dimensioni parallele, da ognuna delle quali arriveranno altrettante versioni dell'Uomo Ragno. Primo film d'animazione con protagonista il celebre supereroe della Marvel.





Venom (2018)

REGIA: Ruben Fleischer

ATTORI: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate



Anche se slegato dalla figura di Spider-Man, Venom ripropone la figura del Simbionte, legato nuovamente a Eddie Brock (Tom Hardy). Questa volta, a differenza dei fumetti e in Spider-Man 3 di Sam Raimi, si conquista i riflettori nell'epica cinematografica Marvel attraverso una rilettura del suo personaggio che da supercattivo, si trasforma in una figura bivalente. Una sorta di Dottor Jekyll e Mr Hyde, un antieroe in cui la ferocia del simbionte e la positività dell’umano Brock si intrecciano in una dinamica divertente e appassionante.