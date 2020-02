Pets 2 – Vita da animali ti aspetta su Sky Cinema Uno

La sua padrona si è sposata e ha avuto un figlio e il cane Max si ritrova improvvisamente ansioso, vittima della sindrome del genitore iper apprensivo, e torturato per questo da un prurito psicosomatico. Quale miglior cura di un soggiorno in campagna? Nel frattempo, a New York, a presidiare il quartiere e il pupazzetto preferito di Max, restano Gidget, che imparerà a fingersi un gatto per affrontare la moltitudine di felini di una vecchia del palazzo, e il coniglio Nevosetto, che avrà modo di soddisfare la sua sete di avventura liberando un cucciolo di tigre dalla gabbia di un losco direttore di circo.

Il secondo capitolo animato targato Illumination che risponde con ironia alla domanda “cosa fanno davvero gli animali domestici quando noi non ci siamo?” Il film di Chris Renaud lavora su vari livelli: dalla comicità degli animali travolti da problematiche tipicamente umane, al gioco sui generi cinematografici, assalto al treno, racconto di formazione, super-hero movie e gangster movie, al doppio gioco del citarsi addosso.

