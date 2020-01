Morbius, ecco il teaser trailer ufficiale

L’attesa è terminata! Il teaser trailer ufficiale di “ Morbius ” ha finalmente fatto il suo debutto mandando in visibilio milioni di fan in tutto il mondo. Nel giro di poche ore il filmato del nuovo film di Jared Leto ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni , scopriamolo insieme.

di Matteo Rossini

Jared Leto è uno degli artisti più poliedrici e amati nel mondo incantato di Hollywood. L’attore, cantante e modello è pronto per un nuovo grande successo cinematografico, infatti poche ore fa è stato distribuito il teaser trailer ufficiale di “Morbius”, la pellicola in arrivo nelle sale del Bel paese in estate che ha già conquistato il favore della critica e degli spettatori, desiderosi di vedere la voce dei Thirty Seconds to Mars alle prese con questo nuovo ruolo.

“Morbius”: tutto sul film

“Morbius” arriverà nelle sale cinematografica nell’estate del 2020, ma al momento non c’è ancora una data certa per quanto riguarda il mercato italiano. La pellicola vanta la firma del regista svedese Daniel Espinosa che tra i suoi lavori più famosi annovera “Safe House - Nessuno è al sicuro” con Denzel Washington e Ryan Reynolds (qui potete trovare tutte le sue foto più belle), “Life - Non oltrepassare il limite” con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds.

La pellicola è il secondo progetto di Sony's Marvel Universe che nel 2018 ha conquistato i botteghini di tutto il mondo grazie a "Venom" con protagonista Tom Hardy in grado di incassare più di 850.000.000 di dollari.

“Morbius”: il trailer e la trama

Pochi minuti il canale YouTube di SonyPicturesIT ha pubblicato il teaser trailer ufficiale in lingua italiana ottenendo, al momento, più di 400.000 visualizzazioni. Il filmato, dalla durata di oltre due minuti, mostra alcune sequenze adrenaliniche della pellicola; l’attenzione è ovviamente tutta per Michael Morbius, uno dei personaggi più oscuri dell’universo Marvel.

Le prime immagini mostrano il protagonista alle prese con la sua malattia, per la quale sembrerebbe poi trovare una soluzione scatenando però una serie di eventi incontrollabili.