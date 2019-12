I 5 film italiani di Natale da vedere

Per chi non si immerso appieno nello spirto natalizio, il consiglio è quello di prenotare un appuntamento col divano e Sky Cinema Christmas , il canale dedicato al Natale che regala per tutto il mese di dicembre pellicole a tema. Tra i tanti film da vedere, ne abbiamo elencati 5 tutti italianissimi .

di Helena Antonelli

Ogni Natale abbiamo le nostre certezze, tra cui ovviamente i classici film natalizi, quelli che non mancano mai su Sky Cinema Christmas per tutto il mese di dicembre. Film da vedere con la famiglia sul divano, cinepanettoni e non tramandati da generazioni, quelli che senza non sarebbe Natale. Ne vogliamo elencare 5 tutti italianissimi, da rispolverare sotto le feste natalizie.

Un Natale per due

Una commedia natalizia targata Sky Cinema con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann. Claudio è un determinato tagliatore di teste che, in prossimità del Natale, cerca di risolvere rapidamente una situazione di azienda in crisi a Catania procedendo con i licenziamenti. Il proprietario manifesta perplessità e, trattenendolo in sede, gli fa perdere l'aereo per Torino dove dovrebbe annunciare le sue nozze con Anna, da tempo sua fidanzata. Claudio, che nel frattempo non ha rinunciato a dedicarsi ad altre donne ivi compresa la giovane amante Stefania, si trova così costretto a raggiungere, con la sua auto, il Norditalia con Danilo (operaio 'licenziabile' della ditta con genitori da raggiungere a Torino). Il viaggio sarà ricco di imprevisti ed avrà un finale inatteso.

Un Natale al sud

Peppino (Massimo Boldi), un carabiniere milanese, e Ambrogio (Biagio Izzo), un fioraio napoletano, insieme alle amate mogli Bianca e Celeste, festeggiano il Natale nella stessa località turistica. Ognuna delle coppie ha un figlio: Riccardo e Simone, entrambi youtuber, entrambi fidanzati solo virtualmente con due ragazze, Giulia e Ludovica, incontrate sull'app di dating Cupido 2.0, che fra le varie amenità offre ai single la possibilità di partecipare ad un ritrovo annuale in un lussuoso resort. Poiché i genitori ritengono necessario che i propri figli incontrino dal vivo le loro ragazze fanno in modo che i quattro giovani partecipino a quel raduno, e decidono di pedinarli in loco.

Amici come prima

Cesare è lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l'arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, la figlia dello torico proprietario dell’hotel licenzia per primo proprio il direttore. Regia di Christian De Sica. Amici come prima è un film con Massimo Boldi, Christian De Sica, Regina Orioli, Maurizio Casagrande, Francesco Bruni.

Vacanze di Natale (1983)

Tra i cinepanettoni più belli, il primo è senz’altro questo. Per la regia di Carlo Vanzina, Jerry Calà, Cristian de Sica e Stefania Sandrelli interpretano solo alcuni dei personaggi che la trama sfrutta per raccontare il Natale di un gruppo variegato di vacanzieri. In un lussuoso albergo di Cortina c’è l’industriale del nord, la ricca coppia borghese senza figli, la ricca famiglia romana ed infine gli “arricchiti” alla quale il capofamiglia, macellaio, ha regalato la “supervacanza”. Le storie non tardano ad intrecciarsi e rivelare intrighi e bizzarrie.

Natale a Miami

Siamo alla vigilia delle vacanze natalizie. Ranuccio (Massimo Boldi), Giorgio (Christian De Sica) e Paolo (Francesco Mandelli) hanno in comune un destino sfortunato. Tutti e tre vengono lasciati dalle rispettive mogli e compagne. Tutti e tre cadono nella stessa terribile depressione. Giorgio si rifugia tra le braccia del suo migliore amico, Mario (Massimo Ghini) in partenza per Miami per raggiungere la sua ex moglie e la figlia Stella (Vanessa Hessler). Decide quindi di raggiungerlo in Florida nel tentativo di dimenticare la moglie Daniela (Raffaella Bergé). Folle di gelosia per la moglie fuggita con un altro, Giorgio sarà oggetto di spudorate seduzioni da parte di Stella, da sempre innamorata di lui. Mentre Mario dovrà inventarsi mille storie per non far scoprire all’amico un segreto imbarazzante.