Il grande Natale di Sky Cinema Family

E' d'obbligo partire dalle prime visioni perché in questo Natale 2019 di Sky Cinema Family sono davvero spettacolari.Si parte da ZANNA BIANCA tratta dall'omonima novella di Jack Londo che nella versione italiana vede tra i doppiatori Toni Servillo, e si arriva ad ASTERIX E IL SEGRETO DELLA POZIONE MAGICA che ha al centro della storia il fatto che il mago del villaggio, il saggio Panoramix, stainvecchiando e bisogna cercargli un adeguato successore.



Tra gli altri titolo ecco la fiaba tratta dal romanzo Il cavallino bianco di Elizabeth Goudge, MOONACRE – I SEGRETI DELL’ULTIMA LUNA; l’ultima avventura animata della famiglia di supereroi creati da Disney Pixar, GLI INCREDIBILI 2; le emozionanti sfide a colpi di arti marziali di THE KARATE KID: LA LEGGENDA CONTINUA con il mitico Jackie Chan e Jaden Smith; il terzo capitolo della trilogia griffata Dreamworks DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO; terzo capitolo anche per la fortunata saga d’animazione che ha per protagonista il vampiro Drac, HOTEL TRANSYLVANIA 3 – UNA VACANZA MOSTRUOSA; l’avventurosa fuga di due ragazzini in un mondo fantasy di UN PONTE PER TERABITHIA; il film è ispirato ai celebri libri di Michael Bond, PADDINGTON; e la divertente animazione Z LA FORMICA.