5 film da vedere contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre è stato scelto nel 1999 come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite. Sky Cinema Drama si unisce al coro di sensibilizzazione su questa tematica proponendo questa selezione di film da lunedì 25 a sabato 30 novembre, ogni giorno alle 21.00: Nome di donna (lunedì 25) di Marco Tullio Giordana, con Cristiana Capotondi in cerca di giustizia per aver subito molestie dal suo datore di lavoro. L’intensa storia di emancipazione femminile di Cosa dirà la Gente (martedì 26), in cui un’adolescente pachistana di Oslo vede cambiare brutalmente la sua vita quando l’intransigente padre la scopre in compagnia di un coetaneo. Il political-drama targato HBO Confirmation (mercoledì 27), in cui Kerry Washington è un’avvocatessa che accusa di molestie il suo ex capo, nominato Giudice della Corte Suprema. Un altro dramma HBO, The Tale (giovedì 28), con Laura Dern che donna ripercorre la relazione proibita avuta con due adulti quando aveva 13 anni. Un’ulteriore denuncia proviene dal drammatico Arrestatemi (venerdì 29) in cui Sophie Marceau, vittima delle violenze del marito, è costretta a un gesto estremo; per finire il thriller Seduzione fatale (venerdì 30), dove una donna si ritrova perseguitata da un barman, dopo aver ceduto alle sue avances. Ecco alcuni film oltre a quelli trasmessi da Sky Drama che vi suggeriamo di ri-vedere sul tema della violenza della donna.

Il Colore Viola

Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Alice Walker, Il colore viola, 1985 di Steven Spielberg è stato nominato a ben 11 premi Oscar nel 1986, con un ricco cast che comprende: Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery e Oprah Winfrey.La pellicola segue la difficile vita di Celie. A 14 anni subisce le violenze del padre, di cui rimane incinta, solo per finire sposata a un uomo che le usa violenza. Una storia che mette al centro della storia la condizione femminile, una condizione particolare perché ambientata in un luogo (Sud degli Stati Uniti) e in un periodo (primi anni del ‘900), dove essere donna ed essere di colore significava non avere nessun diritto, nessun valore. E purtroppo scarse possibilità di un riscatto. Rimane, al fondo, la voglia di ribellarsi al di là della sofferenza e della violenza subita.

Monster

Charlize Theron si sottopone a un’incredibile trasformazione per interpretare la storia vera di Aileen Wuornos. Questa sin dall’età di 13 anni ha dovuto prostituirsi e il suo primo vero incontro con l’amore avviene quando conosce Selby, ragazza respinta dalla famiglia a causa della sua omosessualità. Le due iniziano una relazione, ma il passato di Aileen torna a tormentarla e presto questa si ritrova a uccidere i suoi clienti, dando così il via a una fuga disperata.

Thelma e Louise

Due amiche, frustrate dalla monotonia della vita, decidono di passare un week-end in montagna. Durante il viaggio si fermano in un locale dove un uomo, che ha tentato di violentare Thelma (Geena Davis), viene ucciso da Louise (Susan Sarandon). Per le due comincerà una lunga fuga verso il Messico, inseguite da un detective che cerca di comprendere la loro situazione. Thelma e Louise, tra mille peripezie, proveranno l'ebbrezza del profumo della libertà e della vita.

Sotto Accusa

La tranquilla vita di Lauren Malone (Taylor Cole) viene sconvolta dalla falsa accusa di un omicidio. La corrispondenza esatta del suo DNA con un serial killer la vede coinvolta in tutti i crimini di quest'ultimo. Si trova così costretta a combattere per dimostrare la sua innocenza e per salvare la sua stessa vita.

A Letto Con Il Nemico

Sposatasi ancora adolescente con un uomo psicopatico e violento che la maltratta, la giovane Laura una sera approfitta di un incidente in barca per fingersi morta e riuscire a fuggire il più lontano possibile da lui. Con un nuovo aspetto e una nuova identità, la donna cerca di riprendere in mano la sua vita: incontra un nuovo compagno e ritrova sua madre, da cui il marito l'aveva allontanata. Ma quando il caso e alcuni indizi riportano l'uomo sulle sue tracce, sembra che l'incubo possa ricominciare. Strepitosa interpretazione di Julia Roberts.