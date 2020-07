Downton Abbey, arriva in prima tv su Sky Cinema Uno

La pellicola è diretta da Michael Engler e ovviamente è ambientata all’inizio del XX Secolo nello Yorkshire. La serie TV è andata in onda dal 2010 al 2015 per un totale di sei stagioni e il nome arriva dalla tenuta immaginaria nello Yorkshire che è teatro delle vicende, e dove risiedono tanto gli aristocratici Crawley quanto la loro nutrita servitù. Al centro della scena infatti c’è proprio la famiglia che ha conquistato Emmy e Golden Globe diventando una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni. Nel cast del film ci sono tutti i protagonisti che per cinque anni hanno tenuto con il fiato sospeso i milioni di fan in giro per il mondo. Quindi ritornano a recitare Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael e Maggie Smith, così come Joanne Froggatt mentre Lily James e Ed Speleers hanno rivelato fin dai primi mesi di lavorazione che non sarebbero stati coinvolti nel film. I nuovi volti sono invece Imelda Staunton, Geraldine James, Tuppence Middleton, Simon Jones, David Haig, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore.

La trama di Downton Abbey

La trama racconta proprio della scelta da parte dei reali di soggiornare a Downton Abbey. Nel 1927 il conte di Grantham, Robert Crawley, interpretato da Hugh Bonneville, riceve una lettera direttamente da Buckingham Palace. I dipendenti del re colonizzano la dimora e non fanno altro che umiliare i domestici del palazzo. Lady Mary, interpretata da Michelle Dockery, è convinta che il loro maggiordomo, Thomas Barrow, non sia in grado di gestire un evento del genere. Per questo si rivolge al signor Carson, maggiordomo in pensione che però ha l’esperienza giusta per fronteggiare tutti gli eventuali problemi che possono crearsi. Lady Violet, interpretata da Maggie Smith, è preoccupata per la visita reale e dell'arrivo di Lady Maud Bagshaw, dama di compagnia della regina e cugina stretta di Robert. I domestici di Downton si ribelleranno alla situazione e per difendere il loro territorio decidono di passare al contrattacco. Anna (Joanne Froggatt) e John Bates (Brendan Coyle) escogitano un piano in grado di salvare l'onore di Downton e permettere ai dipendenti presenti nella tenuta di poter gestire in autonomia l’arrivo del Re e della Regina.