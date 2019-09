Gli attori che hanno rifiutato di recitare insieme al cinema

Sul grande schermo sembrano affiatati, ma una volta spenta la macchina da presa le cose cambiano: molti fra gli attori che abbiamo visto lavorare gomito a gomito in pellicole e serie tv di successo, vanno poco d’accordo nella realtà. E altri, addirittura, si sono rifiutati di lavorare insieme.

Dwayne Johnson e Vin Diesel in Fast & Furious 8

Il primo dà il volto a Luke Hobbs, il secondo interpreta lo storico Dominic Toretto, ma nonostante condividano il set all’interno della celebre saga rombante, i rapporti fra loro sono tutt’altro che rosei. Per annunciare la sua ultima settimana di riprese di Fast & Furious 8, Johnson ha persino pubblicato un video su Instagram (ora rimosso) dove faceva intendere che fra i due non correva affatto buon sangue.

GUARDA IL TRAILER DEL FILM

Julia Roberts e Nick Nolte in Inviati molto speciali

Nella commedia romantica del 1994 diretta da Charles Shyer le due star di Hollywood interpretano una coppia di piccioncini innamorati, ma in realtà non facevano altro che litigare durante la fase di produzione del film. La soluzione? Julia Roberts e Nick Nolte hanno girato separatamente le scene dove comparivano entrambi, ci hanno pensato poi i tecnici ad unire le riprese. La diva di Pretty Woman e Erin Brockovich - Forte come la verità, qualche tempo più tardi, ha descritto il collega come qualcuno di "completamente disgustoso".

Will Smith e Janet Hubert in Willy, il principe di Bel-Air

Lo spettacolo inizia con Janet Hubert nel ruolo di Zia Viv, nonché madre di Hilary, Carlton, Ashley e Nicky nella celebre sit-com degli anni Novanta, ma dopo la terza stagione l’attrice viene sostituita dalla collega Daphne Maxwell Reid. Il motivo? Non andava d'accordo con il protagonista Will Smith. E i rapporti oggi non sembrano essere migliorati…

Willy, il principe di Bel-Air, GUARDA LE FOTO

Wesley Snipes e... tutti gli altri in Blade: Trinity

Dura la vita per il cast di Blade: Trinity, film del 2004 diretto da David S. Goyer e ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti: il protagonista Eric Brooks alias Blade è interpretato da Wesley Snipes, ma l’attore non voleva condividere la scena con nessuno. Buona parte delle riprese, dunque, sono avvenute in separata sede: “Wesley si è presentato sul set solo per alcuni primi piani”, riferisce una fonte.

Emma Watson e Channing Tatum in Facciamola finita

Riprese separate anche per Emma Watson e Channing Tatum in Facciamola finita, commedia demenziale del 2013 diretto da Evan Goldberg e Seth Rogen. Complice delle discordie quel balletto in perizoma improvvisato dall’attore sul set cinematografico…

GUARDA IL TRAILER DEL FILM

Julie McCullough e Kirk Cameron in Genitori in blue jeans

Ricordate la serie tv sulla famiglia più pazza di fine anni Ottanta? Julie McCullough e Kirk Cameron erano affiatati sul piccolo schermo, ma nella realtà qualcosa fra loro si è rotto quando Cameron ha scoperto che la sua partner aveva posato senza veli sulle pagine di Playboy.

SCOPRI gli attori che si odiano fuori dal set

(se non visualizzi il contenuto interattivo CLICCA QUI)