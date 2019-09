IT - Capitolo due, la paura dei clown torna al cinema

Giovedì 5 settembre arriva nelle sale IT - Capitolo due, la seconda parte dell’adattamento del romanzo di Stephen King diretto da Andy Muschietti. Da Killer Clowns from Outer Space ad Amusement, l’ennesimo esempio di quanto i clown ci facciano paura. Guarda il video.

Se hanno dovuto inventare una parola apposta per spiegare la paura dei pagliacci, un motivo ci sarà. Coulrofobia: la paura irrazionale (o forse no, come sembra suggerire il video qui sopra?) dei clown. Paura che sta per tornare nelle sale giovedì 5 settembre con IT Capitolo - due, seconda parte dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King ad opera del regista argentino Andy Muschietti.



Nel secondo capitolo di IT, vediamo tornare in azione a Derry, ventisette anni dopo gli eventi narrati nella prima parte, tanto il pagliaccio assassino Pennywise, quanto il Losers’ Club che lo aveva contrastato con coraggio. Nel frattempo, tante cose sono cambiate, a partire dai personaggi protagonisti.



Mentre nei panni del clown troviamo di nuovo Bill Skarsgård, apprezzatissimo per la sua interpretazione di Pennywise, dato che i ragazzi del Losers’ Club sono cresciuti, sono cambiati anche gli attori che li interpretano. E così largo a James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Rian e James Ransone.



Pennywise, però, non è certo il primo clown a terrorizzarci: come ci mostra il video, sono molti altri i pagliacci che ci hanno fatto tremare, da quelli del trash cult Killer Clowns from Outer Space, del 1988, passando a quelli di Amusement, del 2008. Senza dimenticare l’inquietante capitano Spaulding messo in scena da Rob Zombie nei suoi due film La casa dei mille corpi e La casa del diavolo, rispettivamente del 2003 e del 2005.

Il motivo di tanto timore è dibattuto, anche se alcuni inquietanti casi di cronaca (a cominciare da quello di John Wayne Gacy alias Pogo il Clown) hanno contribuito a fomentare il timore nei confronti dei clown. Forse, allora, è proprio vero il detto: una risata ci seppellirà.