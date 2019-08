La vincitrice del premio Oscar Renée Zellweger è affiancata da Sam Smith per una versione assolutamente unica di uno dei brani più amati della Garland, Get Happy, e duetta con Rufus Wainwright in una bellissima interpretazione di Have Yourself A Merry Little Christmas, entrambi appena registrati appositamente per l'album.



Sam Smith, fan di lunga data di Judy Garland e amico di Renée, ha dichiarato: ”Quando avevo 17 anni ho realizzato un progetto su Judy Garland per i miei studi cinematografici. Mi sono trovato immediatamente immerso nella magia di Judy e della sua storia incredibilmente coraggiosa. È rimasta una delle icone della mia vita. E’ stata una donna estremamente sincera: la vulnerabilità e l’onestà nella sua arte mi fanno ancora venire la pelle d'oca. È stato davvero un onore cantare con Renée. Nessuno avrebbe potuto interpretare Judy come lei, ed è un privilegio cantare con lei, e in un certo senso, con Judy. Spero che tutti adorino il film tanto quanto me”.



Rufus Wainwright, il cui album dal vivo Rufus Does Judy at Carnegie Hall ha ricevuto il plauso della critica e gli è valso una nomination ai Grammy Award, ha dichiarato: "Judy Garland è stata una presenza costante nella mia vita. "Il mago di Oz" era uno tra i film che più amavo da piccolo. È bello tornare e osservarla di nuovo nell’interpretazione di Renée e attraverso questo meraviglioso duetto con lei: la sua interpretazione è sorprendente in un film incentrato sull'amore e sulla generosità che Judy ha sempre avuto per il mondo che la circonda. Mi ricorda quanto fossero uniche la sua vita e la sua arte".



La Zellweger porta la sua voce inconfondibile su entrambi i brani, e la sua fenomenale performance musicale brilla in tutto l'album. Judy contiene le emozionanti interpretazioni di Renée Zellweger dei brani più popolari di Judy Garland, che sono diventati alcune delle canzoni più iconiche nella storia del cinema e del teatro, tra cui For Once in My Life, Come Rain or Come Shine e Over the Rainbow, tutti perfettamente in grado di catturare l'intensità commovente delle incredibili esibizioni della Garland. La pubblicazione della colonna sonora è prevista per il 27 settembre 2019, in occasione dei 50 anni dalla morte prematura di Judy Garland (nel 1969) e degli 80 anni da quando ha girato giovanissima Il mago di Oz. In Italia la pellicola uscirà il 9 dicembre.