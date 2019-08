I migliori film di Kasia Smutniak su Sky Cinema

Il 13 agosto la bellissima attrice e modella polacca, naturalizzata italiana, Kasia Smutniak spegne 40 candeline. Per l’occasione, Sky Cinema Romance le dedica la prima serata con il film Made in Italy . La pellicola andrà in onda alle 21.00 . Continua a leggere e scopri di più!

Kasia Smutniak, nata il 13 agosto 1979, compirà quarant’anni. Sky Cinema Romance ha deciso di festeggiare con lei, mandando in onda una delle sue ultime fatiche, Made in Italy, film uscito nel 2018 che vede la firma di Luciano Ligabue. L’attrice ha recitato al fianco di Stefano Accorsi, portando in scena il personaggio di Sara, parrucchiera sposata con Riko. I due si sono conosciuti quando erano molto giovani e vivono onestamente la loro vita: tuttavia, non mancano le difficoltà economiche, legate alla precarietà lavorativa. I due possono, però, contare l’uno sull’altro e su amici presenti e sinceri. Non tutte le certezze rimarranno stabili a lungo, e i tempi sono spesso destinati a cambiare velocemente, portando Riko verso nuove direzioni.

I migliori film dell’attrice, tuttavia, non si esauriscono di certo qui! Sono altri i titoli che occorre citare. Ad esempio, è doveroso ricordare Ora e per sempre, film del 2005 che vede la firma di Vincenzo Verdecchi. La trama si inserisce nella cornice storica della squadra di calcio del Grande Torino, seguendo le vicende dei due protagonisti: Michael Sutten e Valentino Motta.

Nel 2008 Kasia Smutniak vince il Globo d’Oro come miglior attrice rivelazione per il suo ruolo in Nelle tue mani. L’attrice interpreta Mavi, una giovane donna originaria di Spalato che, un giorno, investe Teo. Tra i due scoppia la passione, ed intraprendono una relazione stabile. Tuttavia, gli equilibri della vita familiare sono destinati a spezzarsi prima del previsto.

Nel 2013 è la volta di Benvenuto Presidente! l’iconico film con Claudio Bisio, di cui è uscito il sequel lo scorso marzo. Nel film troviamo un montanaro che viene erroneamente eletto Presidente della Repubblica. Tuttavia, con la sua saggezza e onestà riuscirà a farsi apprezzare dagli italiani, affrontando la minaccia di tre politici corrotti che faranno di tutti per liberarsi di lui.

Un altro film degno di nota è Perfetti Sconosciuti, il capolavoro di Paolo Genovese. Nella pellicola un gruppo di amici di lunga data si ritrova a cena, e decide inaspettatamente di condividere messaggi e telefonate in arrivo sui cellulari di ognuno. L’idea smaschera alcune bugie e segreti che vengono a galla nel corso della serata, mettendo a rischio gli equilibri durati anni.

Il 2018, invece, vede Kasia Smutniak lavorare con Paolo Sorrentino in Loro. Il film è diviso in due parti, ed è un racconto di finzione che narra eventi verosimili o inventati accaduti in Italia tra il 2006 e il 2010. La volontà del regista è stata quella di tratteggiare un momento storico definitivamente chiuso che, per una serie di motivazioni, potrebbe definirsi decadente e privo di morale, seppur molto vitale.

