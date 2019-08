I gatti nel cinema, 12 film in cui sono protagonisti

E’ stata istituita dall’International Fund for Animal Welfare nel 2002 e da allora ogni 8 agosto il gatto viene celebrato in tutto il mondo. L’IFAW è uno dei maggiori enti di beneficenza per il benessere e la conservazione degli animali nel mondo e lavora per salvare singoli animali, salvaguardare le popolazioni, preservare l'habitat e difendere una maggiore protezione. Ed è proprio questa associazione che ha deciso di dedicare una giornata mondiale a uno degli animali più amati dall’uomo.

Molto spesso i gatti sono protagonisti di film, cartoni animati, libri, fumetti e serie TV e oggi, in occasione della loro giornata, vi facciamo conoscere le pellicole (tra film e cartoni animatiti) più belle dedicate ai nostri amici a quattro zampe.

Doraemon

E' considerata una delle serie manga e anime più famose e di successo di tutti i tempi. Da qui sono state tratte tre serie televisive anime sulle avventure del giovane e sfortunato Nobita Nobi, il quale, con l'aiuto di un gatto robot di nome Doraemon, cerca di cambiare il suo futuro e diventare una persona migliore e tantissimi film. Stasera sarà possibile guardare Doraemon - Il film: Le avventure di Nobita e dei cinque esploratori, la trentaduesima pellicola della saga, remake di Doraemon nel paese delle meraviglie (terzo film d’animazione tratto dalla serie Doraemon), su Sky Cinema Family HD alle ore 19.10.

Cats

Arriverà nelle sale cinematografiche a Natale ed è un film musicale diretto da Tom Hooper, basato sull'omonimo musical e sul libro Il libro dei gatti tuttofare di T. S. Eliot. Il cast principale è composto da James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e la prima ballerina del Royal Ballet Francesca Hayward. Dal trailer uscito qualche settimana fa è possibile già notare come tutti attori coinvolti siano stati trasformati in felini grazie all’aiuto degli effetti speciali.

Il gatto milionario

È una commedia statunitense del 1951 diretta da Arthur Lubin con Ray Milland, Jan Sterling e Gene Lockhart, basata sul romanzo del 1946 Rhubarb di H. Allen Smith. Una squadra di baseball di Brooklyn diventa di proprietà di un gatto ricchissimo che alla morte del proprio padrone ha ereditato una fortuna. Fra gli averi del defunto appare anche il team dei Loons.

Gli Aristogatti

È un film d'animazione prodotto dalla Walt Disney Production e diretto da Wolfgang Reitherman nel 1970. Ambientato a Parigi nel 1910 narra la storia di Madame Adelaide un’anziana signora ricca ed ex stella del firmamento lirico, che decide di fare testamento e nomina eredi dei suoi ingenti beni i suoi quattro Aristogatti: mamma Duchessa e i cuccioli Minou, Bizet e Matisse. Il maggiordomo Edgar invece sarà l’erede alla morte dei quattro Aristogatti.

Il gatto

Un film del 1977 diretto da Luigi Comencini e interpretato, tra gli altri, da Ugo Tognazzi, Mariangela Melato, Michel Galabru, Dalila Di Lazzaro e Philippe Leroy, oltre all'inconsueta apparizione dello stesso Comencini. Grazie alla sua interpretazione Mariangela Melato ottenne il David di Donatello nel 1978 come Migliore attrice protagonista. Siamo a Roma in un vecchio e decrepito palazzo romano di proprietà di Amedeo Pecoraio e di sua sorella Ofelia, entrambi senza famiglia, si bastano a se stessi. Una società immobiliare offre loro una grossa somma per l'acquisto dell'immobile purché tutti gli inquilini siano sfrattati. La morte per veleno del loro gatto soriano offre ai due proprietari il pretesto per spiare la vita degli inquilini resistenti

A spasso con Bob

Un film con Luke Treadaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt, Anthony Head, Beth Goddard diretto da Roger Spottiswoode. La sua uscita nel 2016 in Italia ha incassato al Box Office e nelle prime 5 settimane di programmazione 1 milioni di euro e 444 mila euro solo nel primo weekend.

>Una vita da gatto E’ un film del 2016 diretto da Barry Sonnenfeld e interpretato da Kevin Spacey che interpreta Tom Brand è uno spietato e ambizioso uomo d'affari che a seguito di un incidente resta intrappolato nel corpo di un gatto e in queste sembianze cerca di recuperare l'affetto dei suoi figli che ha sempre trascurato.

F.B.I. Operazione gatto

F.B.I. - Operazione gatto (That Darn Cat!) è un film del 1965 diretto da Robert Stevenson tratto dal libro Il Gatto sotto copertura. Prodotto dalla Disney il film è un mix di giallo e comicità in cui la cassiera di una banca viene sequestrata da alcuni malviventi e tenuta in ostaggio in un appartamento in affitto. Nel tentativo di chiedere aiuto e comunicare con l'esterno, la ragazza si affida ad un gatto siamese, Gigi.

Come cani e gatti

E’ una commedia del 2001 diretta da Lawrence Guterman, distribuita e presentata dalla Warner Bros. Una "guerra" tra cani e gatti, in cui i secondi fanno la parte dei "cattivi" che vogliono conquistare il mondo diffondendo un virus elaborato dallo scienziato Brody che renderà gli umani allergici ai cani. I cani però, riusciranno a sventare questo piano diabolico rivelandosi ancora una volta i migliori amici dell'uomo.



Ognuno cerca il suo gatto

E’ un film del 1996 di Cédric Klapisch con Garance Clavel, Zinedine Soualem, Hélène De Fougerolles, Romain Duris, Camille Japy. La pellicola francese si concentra sulla disperata e non facile ricerca del gatto di Chloe, affidato ad una signora anziana mentre la ragazza era in vacanza.





Garfield

E' un film del 2004 diretto da Peter Hewitt, primo live action tratto dal fumetto omonimo. Nell'edizione italiana il gatto Garfield è doppiato da Fiorello. Questo micione vive con il padrone Jon e si gode la vita con i suoi compagni di quartiere. Quando nella sua casa, e quotidianità, entra Odie, cane bassotto un po' stupido della veterinaria di cui si innamora Jon, per Garfield la vita diventa uno stress e condividere spazi e con un cane lo inquieta. Ma sotto il pelo batte un cuore d'oro.