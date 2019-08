Ieri per Stacy Keach , 78 anni, è stata sicuramente una giornata indimenticabile. L’attore e doppiatore statunitense ha ricevuto la prestigiosa stella sulla Walk of Fame

La Walk of Fame, il viale di Los Angeles dove vengono omaggiati i più grandi nomi del cinema, musica, radio e teatro, da ieri ha una stella in più, quella dell’attore e doppiatore statunitense Stacy Keach che a 78 anni ha ottenuto l’importante simbolo hollywoodiano alla presenza della sua famiglia e a sorpresa anche di Matt LeBlanc, conosciuto da tutti per il ruolo di Joey Tribbiani in Friends.

Per omaggiarlo vi proponiamo i suoi cinque film più belli

Machete

Film diretto da Ethan Maniquis, Robert Rodriguez, con Danny Trejo e Michelle Rodriguez., Machete è un thriller del 2010 distribuito da Lucky Red e uscito al cinema il 6 maggio 2011. Ad affiancare Stacy Keach, nel ruolo del Doc Franklin, ci sono: Danny Trejo (che interpreta il ruolo del protagonista Machete Cortez), Robert De Niro (senatore corrotto John McLaughlin), Michelle Rodriguez (interpreta Luz) e Jessica Alba (Sartana Rivera).

Salvate il Gray Lady

E’ un film del 1978 diretto da David Greene. Qui Stacy Keach ha un ruolo molto importante, il capitano Bennett al quale viene affidato il compito di coordinare le operazioni di salvataggio del sommergibile atomico Neptune, della classe segreta Gray Lady, all’arrivo della nave Nassau.

I cavalieri delle lunghe ombre

Una delle migliori interpretazioni di Keach è quella di Frank James (fratello maggiore di Jesse) nel film I cavalieri dalle lunghe ombre (1980). Il regista, per dare maggiormente il senso dell'unità familiare all'interno del gruppo, affidò i ruoli dei fratelli a vere coppie o addirittura terne di fratelli. Inoltre in questo film Keach è anche produttore esecutivo insieme al fratello James.

Prison Break

Non è un film bensì una serie televisiva, con una produzione di Adelstein-Parouse in collaborazione con Original Television e 20th Century Fox Television, ma qui Keach interpreta Henry Pope, il dirigente carcerario del Penitenziario di Fox River. Appare solamente nelle prime due serie trasmesse in Italia rispettivamente nel 2006 e 2007, ma rappresenta una figura molto importante e carismatica.

Si rammenta che Stacy Keach è figlio dell’attore Stacy Keach Sr. e dell’attrice Mary Cain Peckham. E per non farsi mancare proprio nulla, anche suo fratello James è attore, regista e produttore cinematografico.