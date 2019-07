Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 16 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Equalizer 2 - Senza perdono, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo e Jonathan Scarfe. Robert McCall è un ex agente della CIA che vive in un quartiere popolare di Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. Quando la sua amica Susan, incaricata di un’indagine su un apparente omicidio/suicidio, viene attirata in un tranello, Robert decide di rientrare in azione. Secondo capitolo della pellicola “The Equalizer”, con un Denzel Washington totalmente a suo agio nella parte.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Lobster, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film di fantascienza del 2015 diretto da Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden, Olivia Colman e Ashley Jensen. In un futuro immaginario e in una società distopica essere single oltre una certa età è illegale e comporta l’arresto e la deportazione in un hotel in cui si è costretti a trovare l’anima gemella. Ogni single ha a disposizione 45 giorni per riuscire nell’obiettivo, trascorsi i quali si viene trasformati in animali. David sceglie di ribellarsi a questa legge e fugge in un bosco insieme ad altre dissidenti.

After Earth - Dopo la fine del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film di fantascienza diretto da M. Night Shyamalan, con Will Smith, Jaden Smith, Sophie Okonedo, Zoë Kravitz, Isabelle Fuhrmane David Denman. Il futuro della razza umana è minacciato da una specie aliena di natura animale, potente ma cieca, che rileva la presenza degli uomini fiutandone la paura. Solo una classe di militari, i "ranger", sono in grado di combatterli perché addestrati a non provare più alcun sentimento di terrore. Il figlio di uno dei ranger più noti e stimati dovrà dimostrare al padre di essere all'altezza del suo titolo. Will e Jaden Smith, padre e figlio, tornano a recitare insieme in questa pellicola dopo “La ricerca della felicità”.

Film commedia da vedere stasera in TV

Quo Vado?, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Divertentissima commedia Italiana, diretta da Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco e Maurizio Micheli. Checco è un ragazzo fortunato. Nella vita ha realizzato tutti i suoi sogni. Tutti lo invidiano. Vive con i suoi genitori e quindi non è costretto a sobbarcarsi una costosa indipendenza, è fidanzato, ma riesce a tenersi lontano dalle responsabilità del matrimonio e dei figli, e, soprattutto, ha un posto fisso: un impiego sicuro nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Tutto va a gonfie vele fino a quando, un giorno, il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o venire trasferito lontano da casa.

Mamma, ho perso l'aereo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film commedia diretto da Chris Columbus, con Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern. Due famiglie decidono di andare in vacanza in Francia. La sera prima della partenza, la madre di Kevin mette in castigo il bambino, mandandolo a dormire in soffitta. La mattina seguente, con la sveglia che suona in ritardo, le due famiglie partono frettolosamente dimenticando Kevin a casa. Il bambino trascorrerà le feste di Natale cercando di allontanare due ladri alquanto maldestri.

l cacciatore di ex, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale del 2010 diretta da Andy Tennant, con Jennifer Aniston, Cathy Moriarty, Peter Greene, Christine Baranski e Jeff Garlin. Milo Boyd è un ex poliziotto e cacciatore di taglie per sopravvivenza e non per vocazione. Un giorno gli viene offerta la possibilità di pareggiare i conti con l’ex moglie Nicole, giornalista d’assalto con cui è stato sposato per appena nove mesi. Sulle tracce di un omicidio mascherato da suicidio, Nicole manca la convocazione in tribunale per oltraggio a pubblico ufficiale e diventa suo malgrado latitante. Beccata e sfuggita più volte allo zelo di Milo, Nicole finisce per chiedergli aiuto nell’indagine. In fuga da loro stessi e da un presunto assassino, i due ex coniugi rivedranno le rispettive posizioni, ritrovando un inaspettato amore.

In viaggio con Adele, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film commedia del 2018 diretto da Alessandro Capitani, con Sara Serraiocco, Alessandro Haber, Isabella Ferrari e Patrice Leconte. Un attore cinico e ipocondriaco, in cerca di un’occasione per fare carriera, scopre dopo trent’anni di essere padre di una ragazza speciale, Adele, libera da freni e inibizioni, che ama indossare un pigiama rosa con le orecchie e che non si separa mai da un gatto immaginario. Insieme a sua figlia, l’uomo intraprenderà un viaggio alla ricerca di se stesso.

Giù le mani dalle nostre figlie, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2018 diretto da Kay Cannon, con Leslie Mann, Ike Barinholtz, John Cena, Kathryn Newton e Geraldine Viswanathan. Tre genitori, Lisa, Hunter e Mitchell, vengono a sapere che le loro figlie adolescenti hanno deciso di perdere la loro verginità durante il ballo di fine anno. Per impedire alle ragazze di raggiungere il loro scopo, i tre si alleano, mettendo in atto un piano divertente e spassoso.

Bentornato Presidente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2019, atteso sequel di “Benvenuto Presidente!”. Regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi e Guglielmo Poggi. Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a quella vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si era innamorata. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: deve tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

Perfetti sconosciuti, ore 21:14 su Premium Cinema +24 HD

Commedia italiana del 2016 diretta da Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini e Edoardo Leo. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità e mette i cellulari sul tavolo: per tutta la durata del pasto, ogni SMS e telefonata verrà comunicata ai presenti, mettendo a nudo i segreti più profondi.

Un milione di modi per morire nel west, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia western del 2014 diretta da Seth MacFarlane, con Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Liam Neeson e Giovanni Ribisi. Albert Stark è un pastore paranoico, tormentato dalla convinzione di essere perseguitato dalla sfortuna. Questa convinzione si fa ancora più strada in lui quando viene lasciato dalla fidanzata Louise che lo ha sostituito con l’uomo più facoltoso e ricco della campagna. Il destino del triste cowboy è però destinato a cambiare, quando l’uomo incontra la spericolata Anna.

Scusate se esisto!, ore 21:00 su Comedy Central

Commedia italiana del 2014 diretta da Riccardo Milano con Raul Bova e Paola Cortellesi. Serena Bruno proviene da un paesino abruzzese, è laureata in architettura con il massimo dei voti, ha un master e conosce molte lingue straniere. Lavora a Londra, dove il suo talento e la sua dedizione sono adeguatamente apprezzati. Ma la nostalgia di casa è tanta e Serena decide di tornare in Italia: naturalmente a Roma non trova un impiego paragonabile a quello che aveva in Inghilterra e si arrangia come può. In una serie di vicissitudini, la ragazza incontra il bellissimo Francesco, proprietario di un locale, che sembra l’uomo dei sogni, ma purtroppo per lei, è gay.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sonnambula, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2017 diretto da Elliott Lester, con Ahna O’Reilly, Richard Armitage e Jake Broder. Sarah è turbata da attacchi di sonnambulismo e paurosi incubi. Per tentare una cura, si rivolge alla sua università e al centro di ricerca del sonno. Dopo la prima notte di monitoraggio, però, scopre che il mondo attorno a lei è cambiato e che continua a trasformarsi ogni volta che si addormenta. Sarà suo compito, insieme al ricercatore Scott, trovare un modo per tornare al punto d’inizio.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Platoon, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Un film di Oliver Stone, con Willem Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen e Johnny Depp. Oliver Stone, il regista, racconta la sua reale esperienza in Vietnam e l'abbruttimento disumano dei combattenti. Chris, un soldato volontario, affronta l'inferno della sporca guerra. Quattro Premi Oscar e tre Golden Globe per questo capolavoro del cinema internazionale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Napoli velata, ore 21:14 Premium Cinema

Film drammatico del 2017 diretto da Ferzan Ozpetek, con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra e Biagio Forestieri. Un mistero avvolge l’esistenza di Adriana, che viene travolta da un improvviso amore e da un violento delitto. Sullo sfondo, la città di Napoli, caratterizzata da superstizione e magia, da razionalità e follia.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Arma letale 3, ore 21.15 su Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 1992 diretto da Richard Donner, con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson e Steve Kahan. Alla vigilia della sua pensione, Roger viene degradato per colpa dell’amico e collega Martin. Con l’aiuto di una bella poliziotta e di un petulante agente immobiliare, i due poliziotti in “bianco e nero” inchiodano un ex sergente che rifornisce di armi un ghetto di malviventi.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Questo piccolo grande amore, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film sentimentale del 2009 diretto da Riccardo Donna, con Emanuele Bosi, Mary Petruolo, Mariella Valentini, Daniela Giordano e Federico Galante. È il 1972 quando Giulia e Andrea si incontrano durante una manifestazione studentesca e s’innamorano. Diversi per estrazione sociale e per frequentazioni, i due ragazzi vivranno il loro amore tra alti e bassi, facendo fronte alle diverse situazioni che la vita presenterà loro.

