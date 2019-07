Serenity - L'isola dell'inganno: il trailer in italiano del film

Il 18 luglio esce nelle sale italiane il nuovo film di Steven Knight. Si tratta di Serenity – L’isola dell’inganno, un thriller particolarmente atteso, che porta in scena due attori molto amati dal pubblico: Matthew McConaughey e Anne Hathaway.

Serenity: la trama

Matthew McConaughey si cala nei panni di Baker Dill, un uomo dal passato complicato, che preferisce dimenticare. Ha messo molti chilometri tra sé e la vita ormai andata, perduta per sempre. Si è infatti rintanato su di un’isola, dove crede di poter trovare pace, tra mare, alcool e qualche incontro occasionale con Constance, una donna matura del luogo.

Le cose per lui stanno per cambiare radicalmente, quando quella vecchia vita torna a bussare alla sua porta. Nello specifico si tratta di Karen, la sua ex moglie. Baker avrebbe probabilmente preferito non rivederla più, considerando il grande potere che lei sa esercitare su di lui. Si è risposata e vive con quest’uomo e il figlio avuto dal suo precedente matrimonio. Le cose però non sembrano andare come sperato, anzi tutt’altro.

Stando alla versione dei fatti di Karen, la sua vita e quella di loro figlio sarebbe in pericolo. È dunque giunta su quest’isola per ottenere il suo aiuto. Fa appello ai sentimenti che un tempo erano molto forti, al suo ruolo di padre e soprattutto a quel potere che continua a esercitare su Baker. Gli chiede senza pensarci troppo di commettere un omicidio, facendo in modo che il suo nuovo marito non ritorni mai più dalla gita in mare.

In palio non c’è soltanto la sicurezza di Karen e del figlio ma anche ben 10 milioni di euro. Una decisione molto difficile da prendere, ritrovandosi ben presto come un pupazzo senza volontà, con un esperto e oscuro burattinaio che ne muove sapientemente i fili.

Serenity: curiosità

Il nuovo film di Steven Knight vede fianco a fianco due Premi Oscar, Matthew McCoanaughey e Anne Hathaway. Seppur con qualche anno di differenza, classe 1969 lui e 1982 lei, i due condividono lo stesso segno zodiacale: lo scorpione. Le stelle li uniscono anche sulla celebre Walk of Fame, avendo entrambi conquistati l’ambito riconoscimento. Questo è stato concesso a lui nel 2014 nell’anno in cui è arrivato nelle sale Interstellar, di Christopher Nolan. Lei ha invece potuto lasciare il segno lo scorso maggio.

Entrambi si sono cimentati nel doppiaggio di film d’animazione, divenuto una vera passione per la Hathaway. Ha iniziato nel 2002, occupandosi de La ricompensa del Gatto, film giapponese, per poi trovare spazio in puntate dei Simpson e dei Griffin. A ciò si aggiunge infine il personaggio di Gioiel nei film Rio e Rio 2. Opportunità di doppiaggio anche per McCoanaughey, entrambe nel 2016: Kubo e La Spada Magica e Sing.