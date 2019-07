Ben is Back, tutto il coraggio di una madre

Venerdì 12 luglio su Sky Cinema Due va in onda in prima visione tv il film con Julia Roberts nei panni di una madre che accoglie il figlio tossicodipendente tornato a casa per Natale.

Venerdì 12 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Due va in onda una delle sorprese cinematografiche della scorsa stagione, per quanto passata relativamente inosservata. Ma Ben is Back, film diretto da Peter Hedges, è di quelli che meritano di essere visti per la bravura dei suoi interpreti e per la perizia con cui la storia è stata scritta e girata.



Protagonista assoluta è una Julia Roberts in forma smagliante, qui nei panni di Holly, una madre che alla vigilia di Natale trova sull’uscio di casa il figlio Ben, tornato per passare le feste in famiglia. Sembrerebbe un’ottima idea, se non fosse che il ragazzo è ricoverato da alcuni mesi in una casa di recupero per tossicodipendenti e alcolisti.



I fratellastri minori di Ben sono contentissimi, mentre la sorella è scettica. Holly acconsente a tenere il ragazzo in casa per 24 ore, a patto che questi rimanga costantemente sotto il suo controllo diretto.



Per quanto infatti sembrasse avere abbandonato le speranze per quel figlio “perduto”, dentro di sé la donna cova ancora l’evidente speranza che il giovane sia recuperabile. Passato l’iniziale momento di gioia mista a preoccupazione, Holly comprende però che il figlio è ben lungi da avere superato i suoi problemi con le dipendenze.



Come detto, Julia Roberts è bravissima nel ruolo della madre coraggiosa che, nonostante i problemi e gli sbagli passati, conserva ancora l’energia per rimettersi in gioco. Ma Ben is Back non sarebbe altrettanto riuscito senza un comprimario all’altezza, e quel qualcuno è Lucas Hedges, attore poco più che ventenne è figlio del regista, che negli ultimi anni già si era messo in luce in pellicole come Manchester by the Sea e Lady Bird.