Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 5 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

La rivalsa di una madre - Breaking In, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller del 2018 diretto da James McTeigue, con Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Ajiona Alexus e Levi Meaden. A seguito della morte del padre, Shaun raggiunge la sua casa nel Wisconsin con i figli Jasmine e Glover. Viene raggiunta, però, dal criminale Eddie e dal suo gruppo, che la estromette dall’abitazione prendendo in ostaggio i figli. La donna sarà costretta a mettere in atto un piano per poter rientrare in casa e salvare Jasmine e Glover.

Nemesi, ore 21.15 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Walter Hill, conSigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub, Anthony LaPaglia e Terry Chen. Frank Kitchen è un killer infallibile, ma la scia di cadaveri che ha lasciato alle spalle ha in serbo per lui un doloroso contrappasso. La chirurga plastica Rachel Jane, infatti, lo fa rapire per vendicare la morte del fratello, ma anziché uccidere Frank, lo opera, a sua insaputa, per cambiargli sesso.

Blitz, ore 21:00 Sky Cinema Action

Thriller adrenalinico diretto da Elliott Lester, con Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, David Morrissey e Richard Riddell. A Londra, un serial killer sta attaccando la polizia. Cosa succede quando coloro i quali dovrebbero proteggere diventano il bersaglio? Di fronte a un nemico astuto quanto perverso, Brant, un poliziotto dai metodi atipici, intraprende le indagini.

I due volti di gennaio, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Hossein Amini, con Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac, Daisy Bevan e David Warshofsky. Nel 1962, ad Atene, una coppia di turisti americani incrocia casualmente Rydal Keener, un giovane statunitense che, dopo la scomparsa del padre, se la spassa in Grecia facendo la guida turistica e imbrogliando i suoi connazionali. Tratto dall’omonimo romanzo di Patricia Highsmith.

Vendetta: una storia d'amore, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Thriller diretto da Johnny Martin, con Nicolas Cage, Anna Hutchison, Talitha Eliana Bateman, Deborah Kara Unger e Don Johnson. Il 4 luglio 1996 Teena Maguire viene aggredita e violentata da un gruppo di criminali sotto l’effetto della droga. Risvegliata dal coma, riesce a identificare i colpevoli, che però alla fine del processo vengono tutti assolti. John Dromoor, veterano della Guerra del Golfo, che ha soccorso la donna subito dopo l’aggressione, decide di vendicarla.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Borg McEnroe, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017 diretto da Janus Metz Pedersen, con Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny e Ian Blackman. La pellicola porta sullo schermo una delle rivalità sportive più entusiasmanti di tutti i tempi, quella tra i giocatori di tennis Bjorn Borg e John McEnroe, così diversi tra loro, ma entrambi dotati di un eccezionale talento. Un film imperdibile per chi non dimentica gli atleti che hanno contribuito a scrivere la storia dello sport mondiale.

L'amante, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1991, diretto da Jean-Jacques Annaud, con Jane March, Tony Leung Ka Fai, Frédérique Meininger, Arnaud Giovaninetti e Melvil Poupaud. La storia è tratta dal romanzo di Marguerite Duras e narra le vicende di una 15enne francese di famiglia borghese che, in Indocina, diventa l’amante di un ricco trentenne cinese. Tre anni dopo, quando l’uomo è costretto dalla famiglia a sposarsi, la ragazza ritorna in Francia e scopre di averlo amato davvero.

Mary Shelley - Un amore immortale, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico e sentimentale del 2017, diretto da Haifaa Al-Mansour, con Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge, Bel Powley, Ben Hardy e Maisie Williams. La pellicola porta sullo schermo la relazione sentimentale nata tra il poeta Shelley e la scrittrice diciassettenne Mary Wollstonecraft. L’uomo è già sposato, ma la sognatrice Mary decide di abbandonarsi all’amore e di scappare con lui, portandosi dietro anche la sorella minore. La coppia vivrà momenti tra alti e bassi, tra ricchezza e povertà, durante i quali la giovane donna scriverà il romanzo “Frankestein”, opera che l’ha resa immortale ai posteri.

ll libro di Henry, ore 21.15 Premium Cinema

Film drammatico del 2017, diretto da Colin Trevorrow e interpretato da Naomi Watts, Sarah Silverman, Lee Pace, Geraldine Hughes e Dean Norris. Henry è un ragazzino prodigio che si prende cura di ogni aspetto della vita della madre single e del fratellino Peter. Inoltre, ha un cruccio: non riesce a convincere gli adulti che la sua vicina di casa, la timida Christina, è vittima di abusi da parte del patrigno, il duro signor Sickleman. Il ragazzo ne è certo e non trova altra strada che ideare l'assassinio perfetto dell'uomo. Sarà però sua madre a dover seguire per filo e per segno le istruzioni che lui ha appuntato sul suo quaderno, perché Henry, nel frattempo, si trova a lottare contro un altro, subdolo nemico.

Film per ragazzi da vedere stasera in TV

Time Toys, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film del 2016 scritto e diretto da Mark Rosman e con protagonisti Griffin Cleveland, J.J. Totah, Jaden Betts, Samuel Gilbert e Mackenzie Aladjem. Un gruppo di ragazzini ritrova casualmente un contenitore pieno di giocattoli incredibili provenienti dal futuro. Ognuno di essi ha un potere particolare che bisogna scoprire per poterlo utilizzare. I giochi attirano però anche l'attenzione di un costruttore, che vorrebbe utilizzarli per impadronirsi prima della città e poi del mondo intero.

Film commedia da vedere stasera in TV

Quattro matrimoni e un funerale, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Una commedia romantica inglese, brillante e divertente, diretta da Mike Newell, con Hugh Grant, Andie MacDowell, Simon Gallow, John Hannah e Kristin Scott Thomas. I matrimoni e il funerale sono lo sfondo della vicenda di un giovane, Charles, che ha una grande passione per le donne. Di bell'aspetto e viziato, ritardatario cronico, non ha nessuna intenzione di rinunciare al ruolo di scapolo e dongiovanni. Durante il ricevimento al matrimonio di un amico conosce Carrie, un'affascinante americana.

Ma tu di che segno 6?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia all’italiana del 2014 diretta da Neri Parenti,con Massimo Boldi, Ricky Memphis, Gigi Proietti e Vincenzo Salemme. Follia, ossessione e scaramanzia in una commedia interamente dedicata alle congiunzioni astrali: 5 storie intrecciate dal filo invisibile dello zodiaco e i suoi segni. Un film divertente e leggero, perfetto per una serata in compagnia.

Alibi.com, ore 21:00 Premium Cinema +24 HD

Commedia francese del 2017 diretta da Philippe Lacheau, con Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali e Didier Bourdon. Greg è il capo di una società che crea alibi di qualsiasi tipo. Insieme al suo socio e ad un nuovo assunto, è quotidianamente impegnato a coprire menzogne e infedeltà, procurando prove e improvvisando finte testimonianze. Il lavoro va molto bene e i guadagni prosperano, ma la situazione cambia quando Greg si innamora di Flo, una ragazza che non ama le bugie e alla quale l’uomo non può confessare il suo lavoro.

Operazione vacanze, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2012 diretto da Claudio Fragasso, con Jerry Calà, Valeria Marini, Maurizio Mattioli, Enzo Salvi e Francesco Pannofino. Bebo ha più o meno sessant’anni, ma è ancora un uomo attivo e gioviale, che lavora come cantante nei locali. Quando la figlia di un bosso di mafia lo indica come suo amante e padre di suo figlio, Bebo è costretto a cambiare nome e mestiere, diventando un famoso animatore in un villaggio turistico.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Jumanji, ore 21.15 Sky Cinema Uno +24

Film fantastico del 1995 diretto da Joe Johnston, con Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst, Patricia Clarkson e Jonathan Hyde. Alan Parrish sta giocando con la sua amica Sarah con un gioco da tavolo. Quando è il suo turno di lanciare i dadi, scompare improvvisamente, ritrovandosi in una giungla e vivendo un’incredibile avventura piena di soprese.

Film biografici da vedere stasera in TV

Vittoria e Abdul, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Un film biografico diretto da Stephen Frears,conMichael Gambon, Judi Dench, Simon Callow, Olivia Williams e Julian Wadham. Abdul Karim, umile impiegato indiano, ventenne o poco più, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria in occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno. Viene preferito in virtù della sua altezza, come a dire per puro caso. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà così salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alle fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione.

