Polaroid: la data di uscita del film horror

Polaroid è un film horror del 2017, con una produzione americana e norvegese. Diretta da Lars Klevberg, questa spaventosa pellicola è giunta in Italia con due anni di ritardo. Il pubblico potrà finalmente lasciarsi terrorizzare in sala, per tutti gli 88 minuti della sua durata, a partire dal prossimo 6 giugno.

Polaroid: la trama

La storia raccontata da “Polaroid” ha inizio con due semplici amiche, intente a rovistare in soffitta a caccia di qualcosa d’interessante che possa spuntare dal passato. Tra oggetti vintage di poco valore e qualche cianfrusaglia, ecco saltar fuori un pezzo pregiato. Si tratta di una vecchia macchina fotografica pieghevole. Un vero e proprio cimelio d’altri tempi. È carica e così il gesto di immortalare una delle due è quasi automatico. Una foto realizzata con leggerezza, ignorando il segreto che si cela dietro l’oggetto che hanno utilizzato. La giovane è stata infatti condannata a morte. La sua è una fine tremenda, orribile, colma di terrore e visioni macabre. Dinanzi a sé appaiono donne impiccate e numerose ombre. Il mondo intorno a lei diventa di colpo oscuro, fino a quando non esala l’ultimo respiro. Come accaduto con le ragazze, la Polaroid SX-70 trova ben presto una nuova proprietaria. Stavolta si tratta di Bird Fitcher, che si rende rapidamente conto di cosa si ritrovi esattamente tra le mani. Scattare una foto è un po’ come premere il grilletto. La fine è però molto più lenta e sofferta, anche se altrettanto inevitabile. Una creatura vendicativa si è impossessata della macchina fotografica e ogni scatto lega le persone immortalate a essa. Danneggiare la foto, tagliarla o bruciarla non scalfirà minimamente questa tremenda connessione. Bird è l’unica a poter fare qualcosa per salvare la vita dei suoi amici, scavando nel passato. Deve indagare a fondo, scoprendo le origini della macchina, fino a svelare l’oscuro mistero tenuto celato per così tanti anni.

Polaroid: il cast

Il cast di “Polaroid” è alquanto variegato, con Kathryn Prescott scelta come protagonista. Interpreta il ruolo di Bird Fitcher, ovvero la ragazza che dovrà scoprire il segreto della macchina fotografica posseduta. È un’attrice britannica, classe 1991, particolarmente nota al pubblico per il suo ruolo nell’amata serie tv “Skins”, al fianco della sorella gemella Megan Prescott. Proprio grazie al personaggio di Emily Fitch, interpretato per la produzione sul piccolo schermo, ha trionfato ai BAFTA.

Il ruolo di Joanne Flame è stato assegnato a Madelaine Petsch, famosa per il suo canale YouTube da milioni di visualizzazioni e soprattutto per il ruolo in “Riverdale”, serie tv che ha detto addio al compianto Luke Perry. Un cast tendenzialmente giovane, che comprende anche Samantha Logan, classe ’96, che ha all’attivo numerose collaborazioni, soprattutto televisive. Di queste la principale è di certo la serie “Tredici”.

Dando uno sguardo ad attori di certo più maturi, Grace Zabriskie è Lena Sable. L’attrice, classe 1941, è un volto celebre del cinema americano, adorata soprattutto da David Lynch. Spazio inoltre a Mitch Pileggi, che veste i panni dello Sceriffo Pembroke. Una lunga carriera la sua, soprattutto in televisione, con il pubblico che ha avuto modo di apprezzarlo soprattutto in “Sons of Anarchy”.