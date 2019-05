Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 1 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Ultimatum alla Terra, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film di fantascienza del 2008, diretto da Scott Derrickson, con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, John Cleese, Jon Hamm e Kathy Bates. Una scienziata di talento e affermata nel suo lavoro si imbatte nell’alieno Klaatu che, dopo aver viaggiato per tutto l’universo, arriva sulla Terra per avvertire gli uomini su un’imminente crisi globale. Remake del film omonimo diretto da Robert Wise.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Le avventure acquatiche di Steve Zissou, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film commedia del 2004 diretto da Wes Anderson, con Owen Wilson, Bill Murray, Cate Blanchett, Anjelica Huston, Willem Dafoe e Jeff Goldblum. Steve Zissou è un ricercatore-regista di documentari marini che, dal giorno in cui il suo migliore amico viene divorato da uno squalo giaguaro, ingaggia una spedizione per dare la caccia all'animale.

10 Years, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica dolce e amara del 2011, diretta da Jamie Linden, con Channing Tatum, Rosario Dawson, Justin Long, Kate Mara, Chris Pratt e Lynn Collins. Alcuni compagni di scuola si ritrovano dopo dieci anni e la vita di Jake viene sconvolta da una vecchia fiamma. Una pellicola che si caratterizza per i personaggi ber definiti e la verosimiglianza delle storie raccontate. Da non perdere.

The Pills - Sempre meglio che lavorare, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia italiana del 2016, diretta e interpretata da Luca Vecchi, con Luigi Di Capua, Matteo Corradini, Mattia Coluccia e Margherita Vicario. Da bambini Luca, Luigi e Matteo hanno giurato solennemente di non lavorare, mai. A quasi trent'anni i tre mantengono fede alla promessa fatta, condividendo un appartamento a Roma Sud senza svolgere alcuna attività produttiva, bevendo litri di caffè e perdendo tempo intorno al tavolo della cucina. Poi, all’improvviso, tutto cambia. Luigi viene colto da una sorta di crisi di mezza età e cerca di tornare ai tempi delle occupazioni liceali. Matteo scopre che il padre posta foto su Instagram per dare una svolta creativa alla sua vita di idraulico e Luca si innamora di una ragazza che trova eccitante che lui lavori.

Film western da non perdere stasera in tv

Il buono, il brutto, il cattivo, ore 21.15 Sky Cinema Collection

Un capolavoro del regista Sergio Leone, che racconta la storia di un bounty-killer (il buono), un fuorilegge messicano (il brutto) e un assassino a pagamento (il cattivo) che, senza fiducia reciproca, si mettono in società per recuperare un tesoro nascosto. Considerato la quintessenza del fortunato genere western, il film segue le vicende del contesto storico della guerra di secessione americana. Ad oggi la pellicola è considerata un classico del cinema internazionale. Con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Luigi Pistilli, Rada Rassimov e Aldo Giuffré.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Alla ricerca della valle incantata, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un classico d'animazione del 1988, prodotto da George Lucas e Steven Spielberg. Un cucciolo di dinosauro, rimasto orfano, intraprende un lungo viaggio per raggiungere un luogo fiabesco. Un film adatto a piccoli e adulti e ideale per trascorrere una piacevole serata di relax in famiglia.

Cattivissimo me, ore 21:14 Premium Cinema

Film d’animazione del 2010, distribuito dalla Universal Picture e diretto da Pierre Coffin, Chris Renaud e Sergio Pablos. Tre giovani orfane tentano di convincere il ladro Gru a non mettere in atto il suo diabolico piano per rubare la luna. Una pellicola adatta a bambini, ragazzi e famiglie, per una serata da trascorrere insieme all’insegna del divertimento.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Inferno di cristallo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Remake dell’omonimo film del 1974, rifatto poi nel 1988 come “Trappola di cristallo”. Il film è diretto da Eric Summer e ha come protagonista Claire Forlani nei panni di una donna che dovrà salvare i propri figli da un incendio divampato in un grattacielo. Un action movie adrenalinico che vi terrà incollati alla sedia, mentre fate il tifo per la protagonista.

Poliziotto in prova, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film d’azione del 2014 diretto da Tim Story, con Kevin Hart, Ice Cube, Tika Sumpter e Laurence Fishburne. Ben è una guardia di sicurezza in un liceo e ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita a dimostrare al detective James, pluridecorato fratello della sua fidanzata Angela, di non essere uno scansafatiche. Dopo essere stato accettato all’accademia di polizia di Atlanta, Ben pensa di essersi guadagnato il rispetto: ma c’è ancora una prova da superare. Un film che mescola elementi comici e scene d’azione per una serata di divertimento all’americana.

Film horror da non perdere stasera in tv

The Lodgers - Non infrangere le regole, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2017, diretto da Brian O'Malley e interpretato da David Bradley, Bill Milner, Deirdre O'Kane, Roisin Murphy e Charlotte Vega. Nelle campagne dell’Irlanda del 1920 i gemelli Rachel ed Edward devono combattere ogni notte con le presenze che popolano la tenuta di famiglia. Le presenze impongono ai due protagonisti tre regole: andare a letto entro mezzanotte, impedire a qualsiasi estraneo di entrare nella loro stanza ed evitare di fuggire per non mettere in pericolo la vita dell’altro. Quando il veterano di guerra Sean si innamora di Rachel, la ragazza si ritrova a dover infrangere le regole. Le conseguenze saranno devastanti.

Film biografici da non perdere stasera in tv

Final Portrait – L’arte di essere amici, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film biografico americano del 2017 diretto da Stanley Tucci e ispirato alla vita di Alberto Giacometti. Con Geoffrey Rush, Armie Hammer, Tony Shalhoub e Sylvie Testud. Parigi, anno 1964: Giacometti si imbatte in un vecchio amico, James Lord, e gli chiede di posare per un ritratto. Quando i giorni diventano settimane, e poi mesi, Lord si rende conto che la sua vita è stata dirottata dallo sregolato genio di un artista di fama mondiale. Un film emozionante per approfondire la storia della vita di un maestro dei nostri tempi.

Escobar - Il fascino del male, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film biografico diretto da Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem e Penélope Cruz. La pellicola racconta la biografia del narcotrafficante Pablo Escobar, narrata dal punto di vista della reporter Virginia Vallejo con cui il boss colombiano ebbe una relazione. La storia di uno dei criminali più famosi al mondo riproposta sotto una veste del tutto nuova e imperdibile.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Nome di donna, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2018 diretto da Marco Tullio Giordana, con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela Cescon e Bebo Storti. All’inizio dell’estate, Nina, madre single, ottiene un lavoro nella residenza per anziani Barrata e va a vivere con la figlia Caterina. Entra in contatto con moltissime donne, quasi tutte straniere, che lavorano con lei. Purtroppo, però, si rende anche conto che il gestore dell’attività ha messo in piedi un sistema di piccoli favori sessuali e creato un regime di paura tra le dipendenti.

The judge, ore 21:00 Premium Cinema +24 HD

Film drammatico del 2014, diretto da David Dobkin, con Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Billy Bob Thornton e Vincent D'Onofrio. Un avvocato fa rientro nella sua città d’origine per prendere parte al funerale della madre appena defunta. Non appena arriva, scopre che suo padre, un giudice con con ha avuto sempre rapporti freddi, è il sospettato nel caso di un omicidio. La pellicola ha ricevuto una nomination agli Oscar e una ai Golden Globes.

Mi chiamo Sam, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2013, diretto da Jessie Nelson, conSean Penn, Michelle Pfeiffer, Dianne Wiest, Dakota Fanning, Laura Dern e Mary Steenburgen. Una storia emozionante, che ha come protagonista Sam, un ragazzo ritardato che, con l’aiuto di un avvocato, lotta per poter tenere con sé la figlia di sette anni. Film candidato agli Oscar.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Red dragon, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2002, tratto dal primo romanzo della trilogia di T. Harris dedicata al personaggio di Hannibal “The Cannibal” e antecedente alla pellicola “Il silenzio degli innocenti”. Diretto da Brett Ratner, con Harvey Keitel, Frank Langella, Anthony Hopkins, Ralph Fiennes e Frankie Faison. Lecter aiuta l’agente dell’FBI Will Graham a scoprire l’identità e ad arrestare un pericoloso serial killer che emula le efferatezze commesse tempo addietro proprio dal pericoloso psichiatra.

