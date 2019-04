Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 23 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 23 aprile, in TV su Sky. Avventure, animazione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Black sea, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un film diretto da Kevin Macdonald, con Jude Law, Scoot McNairy, Tobias Menzies, Grigoriy Dobrygin, Ben Mendelsohn. Un ex ufficiale di sommergibili deve recuperare un carico d’oro che giace nel Mar Nero dal 1941. Una caccia al tesoro negli abissi per un’avventura da non perdere, con protagonista Jude Law in un ruolo duro e ruvido, fuori dalla comfort zone.

Film biografici da vedere stasera in TV

Tonya, ore 21:15 Sky Cinema Due

Per la regia di Craig Gillespie, con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Paul Walter Hauser, Julianne Nicholson. Un biopic incentrato sulla pattinatrice americana Tonya Harding, al centro di uno scandalo nel 1994. Il film di Gillespie racconta l’ascesa e la caduta della Harding, ripercorrendo la sua biografia dai 4 ai 44 anni. Film assolutamente interessante, ben costruito, dove ironia e verità vanno a braccetto. “Tonya” ha ricevuto tre candidature e vinto un premio Oscar (miglior attrice non protagonista Allison Janney).

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Bigfoot Junior, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’animazione francese del 2017 diretto da Ben Stassen e Jeremy Degruson. Doppiaggio di Lorenzo d’Agata, Massimo De Ambrosis, Claudia Catani e Alessio Cigliano. Il tredicenne Adam vive un’adolescenza complicata per colpa dei suoi grandi piedi e dei suoi capelli sbarazzini. Quando si mette alla ricerca del padre scomparso, scoprirà che in realtà si tratta di Bigfoot. Insieme affronteranno un’avventura esilarante per salvarsi dalle grinfie di una multinazionale che li vuole per creare un farmaco che fa ricrescere i capelli. Un film d’animazione esilarante e pieno di emozioni da vedere insieme a tutta la famiglia.

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film diretto da Genndy Tartakovsky, nella versione originale le voci dei personaggi sono quelle di Selena Gomez, Adam Sandler, Andy Samberg e Steve Buscemi. In crociera Dracula perde la testa per Ericka, la capitana della nave che li ospita, ma la piccola vampira Mavis non ci sta e farà il possibile per mettere il bastone tra le ruote a Cupido. Quella che doveva essere una vacanza rilassante si trasforma in un’esperienza letteralmente mostruosa. Terzo capitolo della fortunata saga sull'Hotel Transylvania, il famoso albergo a cinque stelle aperto dal conte Dracula.

Film commedia da vedere stasera in TV

Operazione Spy Sitter, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da Brian Levant con Jackie Chan, Lucas Till, Amber Valletta, Billy Ray Cyrus, George Lopez, Magnús Scheving. Bob Ho è una spia della Cia che ha deciso di ritirarsi. È vicino di casa e innamorato di Gillian la quale ha tre figli e ritiene che lui sia un venditore di penne. Un giorno la giovane donna deve partire per assistere il padre malato e affida la sua prole a Bob. Un film molto godibile per famiglie, in una serata di totale relax.

Due fidanzati per Juliette, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica francese del 2017 per la regia di Eric Lavaine, con Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber, Anne Marvin e Sabrina Ouazani. La vita di Juliette è costellata da piccole e grandi decisioni, le quali si riveleranno però non essere il suo forte: a quarant’anni suonati preferisce delegare questo compito difficile ai genitori o alle amiche. Quando poi sulla sua strada si mettono due uomini meravigliosi, perfetti e innamorati di lei, la scelta diventerà ancora più difficile. Commedia per una serata tranquilla e in relax.

Fantozzi – Il ritorno, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Antonio Allocca, Paolo Paoloni. Dopo un periodo in paradiso, Fantozzi torna sulla Terra e riprende il tran-tran di sempre. Ad aspettarlo ci sono alcune conferme (i compagni d'ufficio) e qualche spiacevole novità. Nono episodio della celebre saga comica con protagonista Paolo Villaggio. Per i fan delle divertenti disavventure del ragionier Ugo Fantozzi.

Marigold Hotel, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di John Madden. Un film con Judi Dench, Bill Nighy, Penelope Wilton, Dev Patel, Celia Imrie, Ronald Pickup. Un gruppo di pensionati inglesi parte per una lussuosa vacanza in India, attratti dalla pubblicità ingannevole di un hotel. Un cast tutto inglese, per una commedia dall’ironia felpata.

Studio illegale, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Umberto Carteni. Un film con Fabio Volo, Zoé Félix, Ennio Fantastichini, Nicola Nocella, Jean-Michel Dupuis. Andrea Campi è un avvocato di successo. Single e cinico, impossibile stabilire quale condizione abbia generato l'altra, Andrea lavora in un prestigioso studio legale che si occupa di fusioni e operazioni societarie. Il suicidio di un collega e l'acquisizione di un'azienda farmaceutica da parte di una multinazionale araba lo forzano a vincere l'impasse in cui è precipitato, abbandonando scrivania e apatia. Commedia tratta dal romanzo di Federico Baccomo “Duchesne”, caso editoriale del 2009.

The Mask - Da zero a mito, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Chuck Russell, con Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck. Stanley, un impiegato di banca sfortunato, trova per caso un oggetto di legno che galleggia sull'acqua. Si tratta di un'antica maschera voodoo che trasforma completamente il possessore e gli permette di essere ciò che vuole. Un film dai grandi effetti speciali che si avvale della straordinaria capacità mimica di Jim Carrey.

Il diario di Bridget Jones, ore 21:05 Comedy Central

Regia di Sharon Maguire. Un film con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Sally Phillips. Straordinario successo per la storia di Bridget Jones, una trentenne inglese, buffa e divertente, che cerca disperatamente di non rimanere single un giorno di più. Un ritratto dolceamaro che ha segnato e divertito intere generazioni, da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Debt Collector, ore 21:15 Sky Cinema Action

Regia di Jesse V. Johnson, con Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich, Tony Todd, Selina Lo. French lavora come esattore e il suo lavoro procede come dovrebbe, tra routine e solite cose, finché un cliente non lo trascina in una situazione inaspettata. Ma quello che molti non sanno è che French non è solo un esattore: lui è anche un esperto di arti marziali, motivo che indurrà i suoi nemici a tagliare la corda molto presto. Action movie ambientato nel mondo della malavita con protagonista l’attore britannico, esperto di arti marziali, Scott Adkins.

Sin city – Una donna per cui uccidere, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Robert Rodriguez, nel cast: Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke e Rosario Dawson, con la partecipazione di Lady Gaga. Nei bassifondi di Sin City, Dwight medita vendetta contro Ava Lord e Nancy è in lutto per la morte del Detective Hartigan. Trasposizione cinematografica della graphic novel di Frank Miller, secondo episodio dell’epica saga, sequel del film del 2005. Un viaggio noir nella città del peccato, con un ricco cast hollywoodiano.

Ghost Rider: Spirito di vendetta, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Mark Neveldine e Brian Taylor, con Nicolas Cage, Johnny Whitworth, Ciarán Hinds, Violante Placido, Idris Elba. Johnny Blaze, motociclista trasformato in spirito della vendetta dal demonio in virtù di un patto firmato con il sangue per la salvezza del padre, vive ritirato, rifiuta il proprio status e la propria missione. A richiamarlo in attività è la Chiesa, in Romania infatti il diavolo si è palesato di nuovo per sguinzagliare nuovi sgherri alla ricerca di un bambino a cui tiene in maniera preoccupante. Questo secondo film, tratto dal personaggio dei fumetti Marvel, non è un sequel, come testimonia l'assenza del numero 2 nel titolo, ma una rifondazione. Resta protagonista Nicolas Cage.

Film thriller da vedere stasera in TV

Derailed - Attrazione letale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Mikael Hafström. Un film con Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Melissa George, Addison Timlin. Un pubblicitario di New York sbaglia treno e lì conosce una donna con cui consuma un rapporto adultero che sconvolge definitivamente la sua vita. Un buon thriller, girato in maniera classica. Ritmi svelti e ottime interpretazioni. Da vedere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Darling Companion, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Lawrence Kasdan. Un film con Elisabeth Moss, Diane Keaton, Kevin Kline, Richard Jenkins, Mark Duplass, Dianne Wiest. Beth trova un cane ferito e abbandonato, decide di prendersene cura e di adottarlo. Non senza qualche resistenza, anche il marito, un chirurgo assorto nel proprio lavoro, che spesso trascura la famiglia, finisce con l'accettarne la presenza. Nel corso di un soggiorno nella casa in montagna, dove si celebra il matrimonio di una delle due figlie, il cane, Freeway, si perde nel bosco. Un film molto piacevole, semplice ma non scontato, con bei dialoghi e un cast d’eccezione.

Nato il 4 luglio, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Oliver Stone. Un film del 1989 con Tom Cruise, Willem Dafoe, Kyra Sedgwick, Raymond J. Barry, Tom Berenger, Stephen Baldwin. La storia di Ron Kovic, ridotto sulla sedia a rotelle dopo aver combattuto in Vietnam, che ha scritto la sua esperienza in un libro da cui Stone ha tratto questo film. Se all'inizio il ragazzo è fiero del suo paese ed è felice di andare in guerra, quando vedrà al ritorno l'indifferenza generale perderà le illusioni e diverrà pacifista. Il film ha vinto due premi Oscar, per la regia e il montaggio, e quattro Golden Globe.

