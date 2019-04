Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 9 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Forever Young, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2012, diretta da Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi e Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne, prima di scoprire che il ragazzo è il figlio della sua amica cougar sempre a caccia di toy-boy. Franco infine è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. Il tratto comune è quello anagrafico e la caratteristica dominante di questi baby boomer intorno al mezzo secolo è il loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età. Ci sono anche cinquantenni in pace con se stessi, come Stefania, la fisioterapista di cui Giorgio si innamora, ma a prevalere è la smania di un’eterna giovinezza.

Lezioni di cioccolato 2, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia italiana del 2011, con Luca Argentero, Hassani Shapi, Nabiha Akkari, Angela Finocchiaro, Vincenzo Salemme e la regia di Alessio Maria Federici. Mattia, lo sciupafemmine incallito folgorato dalla scuola di cioccolato, non sta più con Cecilia né è riuscito a sfondare nell'industria dolciaria, bensì continua a lavorare controvoglia nell'edilizia. Di contro, quello che era diventato il suo amico, l'egiziano Kamal, ha aperto una pasticceria in cui non però entra nessuno. Una commedia spensierata, sofisticata, ben realizzata e commercialmente spregiudicata.

Daddy's Home 2, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2017, con John Lithgow, Mel Gibson, Mark Wahlberg, Will Ferrell, Linda Cardellini e la regia di Sean Anders. Dusty e Brad uniscono le loro forze per regalare ai figli il miglior Natale possibile. Ma questa volta all'aeroporto arrivano i loro padri: l'attraente papà di Dusty e quello super affettuoso di Brad, sbarcati per passare le feste insieme ai nipoti. Le vacanze così si trasformano in un vero caos.

Loro chi?, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Commedia del 2015 per la regia di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, con Marco Giallini, Edoardo Leo, Catrinel Marlon e Lisa Bor. Il trentaseienne Davide ha un sogno: guadagnarsi la stima dell’imprenditore per cui lavora e ottenere un aumento, e magari anche una promozione. La sua occasione, dopo tanto, arriva: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario. Purtroppo si affiderà a Marcello, che di mestiere fa l’imbroglione.

Il professore matto, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un’esilarante commedia del 1996, con Eddie Murphy, James Coburn, Larry Miller, Dave Chappelle, Jada Pinkett Smith e la regia di Tom Shadyac. Il professor Klump è considerato il migliore del campus ma è affetto da obesità. Per risolvere questo problema, mette a punto una pozione che lo fa dimagrire. Da quel momento, la sua vita cambia totalmente. Rifacimento del famoso “Le folli notti del dottor Jerryll” con Jerry Lewis.

Notte prima degli esami, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Fausto Brizzi, con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi. Ambientato negli anni ‘80 racconta i giorni precedenti all’esame di maturità di un gruppo di ragazzi pieni di sogni e desideri. Commedia adolescenziale campione d'incassi che ha lanciato la carriera di Vaporidis e della Capotondi.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Paterson, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2016, diretto da Jim Jarmusch, con Masatoshi Nagase, Golshifteh Farahani, Frank Harts, Luis Da Silva Jr e Rizwan Manji. Paterson vive a Paterson, nel New Jersey, con la moglie Laura e il cane Marvin. Ogni giorno guida l'autobus per le vie della città, ogni sera porta fuori il cane e beve una birra nel pub dell'isolato. Mentre la moglie colleziona progetti fantasiosi e fuori portata e decora ininterrottamente la loro casa, Paterson appunta umilmente le sue poesie su un taccuino, che porta sempre con sé. Nei suoi versi si fondono la passione per William Carlos Williams, nativo di Paterson, Ginsberg, O'Hara, ma anche il suo orizzonte quotidiano. Proprio il dono di uno sguardo poetico sembra essere ciò che lo eleva da una routine di luoghi e azioni uguali a se stesse e sottilmente angoscianti.

Sotto tiro, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 1983, diretto Roger Spottiswoode, con Gene Hackman, Nick Nolte, Joanna Cassidy, Ed Harris, Jean-Louis Trintignant. Un celebre e cinico fotografo americano, in Nicaragua per la guerra civile, si lega sentimentalmente con una collega e insieme affrontano l'inferno della guerriglia. Ma a un certo punto il fotografo è costretto a fare una scelta di campo e lascia la macchina fotografica per imbracciare il fucile.

Unbroken, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2014, diretto da Angelina Jolie, con Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Finn Wittrock e Jai Courtney. Louis Zamperini è un campione di mezzofondo americano. Figlio di italiani immigrati e corridore olimpico alle Olimpiadi di Berlino del 1936, viene reclutato nell'Aviazione come bombardiere. Nel 1942, durante una missione di recupero sull'Oceano Pacifico, il suo B-24 precipita, dimezzando il suo equipaggio. Sopravvissuto insieme a due commilitoni, Zamperini resiste in mare per quarantasette giorni, cibandosi di pesce crudo e schivando i colpi delle mitragliatrici aeree giapponesi. Secondo film da regista per Angelina Jolie, racconta una storia vera in maniera cruda ed emozionante.

Still Alice, ore 21:15 Sky Cinema Due + 24

Film drammatico diretto da Richard Glatzer e Wash Westmoreland, con Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth e Hunter Parrish. Alice è una docente universitaria molto brillante, con una famiglia unita della quale va fiera. Poco dopo i 50 anni, le viene diagnosticato un Alzheimer presenile su base ereditaria e, in tempi stretti, si trova costretta a lottare per non perdere la memoria di ciò che è stata.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Power Rangers, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’azione del 2017, che riporta sullo schermo i supereroi della famosa e omonima serie tv. In seguito a un'esplosione, cinque ragazzi acquisiscono poteri eccezionali che useranno per salvare la Terra da una strega. Diretto da Dean Israelite, con Elizabeth Banks, Anjali Jay, Bryan Cranston, Bill Hader e David Denman.

Dracula Untold, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione e fantasy del 2014, diretto da Gary Shore, con Charles Dance, Ronan Vibert, Dominic Cooper, Paul Kaye e Noah Huntley. Nel disperato tentativo di arrestare l'avanzata dei Turchi, salvare il suo popolo e proteggere il figlio da un brutto destino, il principe Vlad decide di rinunciare per sempre alla sua natura umana e diventare un vampiro. Grazie ai poteri della nuova condizione, potrà salvare il suo popolo, ma non senza conseguenze.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Peter Pan, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico del 2003, adatto a tutta la famiglia, per una piacevole serata da trascorrere insieme. Regia di P.J. Hogan con Lynn Redgrave, Richard Briers, Olivia Williams, Jason Isaacs e Jeremy Sumpter. Wendy, una dolce ragazza di tredici anni, incontra Peter Pan, uno strano ma divertente ragazzo con la capacità di volare e che preferisce restare bambino anziché crescere e diventare adulto. Peter Pan convince Wendy a seguirlo con i suoi due fratelli per raggiungere l’Isola che non c’è, abitata dalla fatina Trilli, dai ragazzi perduti e dal pericoloso Capitan Uncino.

Film thriller da non perdere stasera in tv

La fratellanza, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film thriller del 2017 con Irene Papas, Luther Adler, Alex Cord, Susan Strasberg, Kirk Douglas e la regia di Martin Ritt. Kirk Douglas è un boss mafioso che un giorno viene a sapere il nome dell'assassino di suo padre. Si tratta di un parente: il suocero del fratello. Il protagonista lo uccide, ma poi deve fuggire per scampare alla vendetta della famiglia. I boss di New York lanciano un ultimatum al fratello: o lui rintraccia il traditore e lo uccide oppure essi si rifaranno sulla moglie e i figli. Il giovane, con la morte nel cuore, è costretto a sottostare.

Il codice Da Vinci, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2006, diretto da Ron Howard, con Tom Hanks, Francesco Carnelutti, Jean Reno, Alfred Molina e Jürgen Prochnow. Il cadavere del curatore del Louvre viene trovato ricoperto di strani segni e nella posizione dell’uomo di Vitruvio di Leonardo Da Vinci. Delle scritte sul suo corpo coinvolgono Robert Langdon, un esperto di simbologia che insieme alla nipote del morto inizierà una ricerca che potrebbe portare a uno sconvolgimento della fede cristiana.

Duplicity, ore 21:15 Premium Cinema

Film thriller del 2009, con Julia Roberts, Clive Owen, Tom Wilkinson, Paul Giamatti, Kathleen Chalfant e la regia di Tony Gilroy. Clarie e Ray sono amanti e ex agenti della Cia, entrambi al servizio di due importanti società. La loro relazione inizia con la messa in atto di un piano per rubare la formula di un prodotto rivoluzionario, in modo da garantirsi un futuro milionario.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Ant-Man And The Wasp, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’avventura del 2018 per il genere superheroes, diretto da Peyton Reed. Nel cast, Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Walton Goggins. Scott deve affrontare le conseguenze delle sue azioni sia come padre che come supereroe. Mentre tenta di barcamenarsi tra la sua vita quotidiana e le responsabilità derivate dai poteri che possiede, si vede assegnare una nuova missione, questa volta al fianco di Wasp.

