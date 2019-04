Il cinema si rinnova con "100x100CINEMA"

Quest’anno l’8 marzo su Sky è sinonimo di rinnovamento: a partire da venerdì infatti una nuova organizzazione dell'offerta regalerà un'esperienza di visione ancora più completa e coinvolgente. Nuovi canali e il grande cinema su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, sei canali di genere per poter scegliere sempre il proprio film preferito da vedere da soli o in compagnia. Tra le tante novità “100X100CINEMA”, il nuovo programma pensato per gli amanti del cinema, per chi ha voglia di tenersi informato sulle ultime novità in uscita nelle sale e per chi desidera aggiornarsi sui film in programmazione sui canali Sky Cinema. L’appuntamento è quotidiano e ti aspetta dunque ogni giorno alle ore 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due. Alla conduzione, due tra i volti del cinema di Sky più amati del piccolo schermo: il giornalista Francesco Castelnuovo e il critico cinematografico e scrittore Gianni Canova che ci hanno recentemente accompagnato nella lunga Notte degli Oscar. Una coppia imbattibile che saprà regalarci non solo chicche, ma emozioni. Francesco, da uno studio elegante e raffinato, accompagnerà lo spettatore nel mondo del cinema attraverso rubriche di approfondimento e interviste esclusive, dove sarà anche possibile ospitare volti famosi del mondo cinema, il professore-Cinemaniaco Gianni Canova invece porterà lo spettatore ad approfondire i film, attraverso l’analisi di scene cult e il racconto del magico mondo della settima arte. Una piccola anticipazione l’abbiamo strappata a Castelnuovo, senza svelarvi troppo, possiamo dire che tra le prime protagoniste di “100X100CINEMA”, ci saranno Sara e Marti, le nuove stelle Disney. Per tutto il resto, l’appuntamento è sette giorni su sette alle ore 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due. Lo spettacolo è assicurato.