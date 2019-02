Yesterday, il trailer del nuovo film di Danny Boyle

Il regista di Trainspotting e The Millionaire sarà a settembre nelle sale italiane con una nuova pellicola in cui immagina un mondo in cui i Beatles non sono mai esistiti, tranne che per un unico, fortunato ragazzo.

Quante volte vi sarete chiesti, ascoltando i grandi successi dei Beatles come Let It Be o All You Need Is Love, “ah, se l’avessi scritta io quella canzone…”. Peccato che ci avessero già pensato prima John, Paul, George e Ringo! Ma se non fosse così? E se i Beatles non fossero mai esistiti?



È quello che si immagina il regista Danny Boyle (Trainspotting, The Millionaire) in Yesterday, pellicola che non solo prende in prestito il nome da una delle più famose canzoni dei Beatles, ma si immagina addirittura come sarebbe il mondo se il quartetto di Liverpool non avesse mai calcato la faccia della Terra e nessuno li conoscesse.



Nessuno li conoscesse, tranne un fortunatissimo ragazzo di nome Jack Malik, che un giorno si rende conto di come, quasi per magia, sia sparita ogni traccia dei Beatles e delle loro canzoni dalla memoria della gente. Al che decide di approfittarsene e di spacciare per suoi quei brani.



Il successo delle “sue” canzoni, ovviamente, è immediato, e in breve Jack si trasforma in una superstar. Ma altrettanto ovviamente non tutto andrà come previsto, con il ragazzo alle prese con la fama improvvisa e con il senso di colpa per essersi attribuito il merito di qualcun altro.



Attore protagonista di Yesterday, nei panni di Jack, è il quasi sconosciuto Himesh Patel, noto per lo più per la soap opera targata BBC Eastenders. Al suo fianco Lily James (Baby Driver, Mamma mia! Here We Go Again), Kate McKinnon (Ghostbusters), Ana de Armas (Blade Runner 2049) e la popstar Ed Sheeran… che in in chiusura al trailer arriva a proporre a Jack di modificare Hey Jude in Hey Dude!