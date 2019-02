Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 7 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film polizieschi da vedere stasera in tv

Police Story - Sotto controllo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

“Police Story - Sotto controllo” è il titolo da non perdere se sei fan di Jackie Chan. Il film è un nuovo capitolo della saga che vede ancora una volta l’attore nei panni del poliziotto dal passato violento. Lui è Wen, da tempo immemore in polizia e che per anni, proprio a causa del suo lavoro impegnativo e cruento, ha sacrificato il rapporto con la figlia per dare la caccia ai criminali. In un momento d’introspezione e pentimento, decide di recuperare il rapporto e di incontrarla per conoscere il nuovo fidanzato: Wu, proprietario di un club. Purtroppo il ragazzo non ha intenzioni buone e progetta di prendere in ostaggio la figlia del poliziotto. Regia di Ding Sheng, con Jackie Chan, Peiqi Liu, Lei Zhang, Ye Liu e Rongguang Yu.

Film commedia da vedere stasera in tv

Tu mi nascondi qualcosa, ore 21:15 Sky Cinema +24

Tutto inizia in una maldestra agenzia investigativa dove Valeria, fotografa impiegata nell’agenzia investigativa del padre, si trova a pedinare la persona sbagliata scoprendo che la compagna di Francesco lo tradisce. Francesco piomba in depressione e Valeria viene assalita dai sensi di colpa tanto da assisterlo nel dolore. C’è poi Irene, che fa un appello in tv denunciando la scomparsa di suo marito Alberto. L'uomo, ripescato in mare aperto, viene rintracciato in un ospedale, sta bene ma ha perso completamente la memoria. Quando Irene raggiunge il marito, trova una sorpresa: un’altra moglie tunisina già al suo capezzale. Una divertente commedia italiana firmata da Giuseppe Lo Console, con Giuseppe Battiston, Stella Egitt o, Sarah Felberbaum, Roco Muoz Morales, Rocco Papaleo, Olga Rossi e Alessandro Tiberi.

Ice Ventura 3, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di David M. Evans con Josh Flitter, Emma Lockhart, Ann Cusack, Cullen Douglas, Art LaFleur, Austin Rogers, Reed Alexander, Carina Conti II, Ralph Waite. Il film si riallaccia ai due precedenti interpretati da Jim Carrey, proponendo il figlio di Ace Ventura, un ragazzino coinvolto nel rapimento di un panda allo zoo. La commedia è mediocre e banale e non riesce a competere con le altre due.

Matrimonio al sud, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un’esilarante commedia italiana del 2005, diretta da Paolo Costella, con Massimo Boldi, Gabriele Cirilli, Ugo Conti, Peppe Barra e Paolo Conticini. Lorenzo Colombo è un “cumenda” milanese proprietario di una ditta di salumi che odia i “terroni”. Pasquale Caprioli abita nel paesino campano San Valentino a Mare, fa il pizzaiolo e pensa che al nord siano tutti “polentoni”. Peccato che i rispettivi figli, il milanese Teo e la campana Sofia, si incontrino in un’università di Trento e decidano di sposarsi. E poiché il matrimonio più meridionale dei matrimoni meridionali verrà ovviamente celebrato al sud, i Colombo si trasferiscono in “terronia” e iniziano una schermaglia con i Caprioli che proseguirà per tutta la durata dei preparativi.

Sole a catinelle, ore 21:16 Premium Cinema Comedy

Checco, in piena crisi economica-familiare, promette a suo figlio Nicolò di portarlo in vacanza in cambio di una media scolastica eccellente, credendo la cosa assai difficile. Il bambino, stimolato dall’allettante promessa, si impegna alacremente, portando a casa tutti dieci in pagella. Checco dovrà mantenere la parola data, pur non avendo un centesimo. Ma la vacanza risulterà molto diversa da quello che sia aspettava Nicolò, e in seguito, lo sarà davvero per entrambi. Regia di Gennaro Nunziante, con il mitico Checco Zalone e il giovane talentuoso attore Robert Dancs nei panni del bambino.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Minority Report, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Steven Spielberg è dietro la cinepresa di questo film di fantascienza del 2002, con Samantha Morton, Tom Cruise, Peter Stormare, Max von Sydow e William Mapother. La pellicola è ambientata nel 2054, a Washington, dove è stato messo a punto un sistema capace di prevedere i crimini, dunque prevenirli. Niente di particolarmente tecnologico: semplicemente tre umani dotati di capacità paranormali. Un film che ha tutte le carte in regola per appassionare: tratto da un romanzo di Philip K. Dick. Il risultato è un action-thriller di fantascienza avvincente.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Dal tramonto all'alba, ore 21:00 Sky Cinema Max

Un indimenticabile film d’azione, con Quentin Tarantino e George Clooney nei panni di due fratelli che girano l’America rapinando e ammazzando la gente. Uno è proprio pazzo, l’altro ha i suoi problemi a tenerlo buono. Dopo la giusta esibizione di sangue che schizza e cervelli che saltano, i due arrivano a una sorta di locanda dove una bella ragazza si trasforma in mostro. Il thriller diventa horror. Regia di Robert Rodriguez, con Harvey Keitel, Juliette Lewis, John Saxon, Fred Williamson e Michael Parks.

Hunter’s prayer - In fuga, ore 21:15 Premium Cineama

Film d’azione del 2017 con Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Amy Landecker, Martin Compston, Verónica Echegui, Claudia Trujillo, Stewart Alexander, Andrew Brookee la regia di Jonathan Mostow. Lucas è un killer solitario, che riceve l’incarico di uccidere la giovane Ella. Al momento di eseguire la missione, non riesce a portare a termine il compito, quindi inizia con lei una fuga piena d’azione.

Film romantici da vedere stasera in tv

Ho voglia di te, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Step, protagonista del film di “Tre metri sopra il cielo” rientra in Italia dopo due anni trascorsi negli Stati Uniti. In questa pellicola, secondo capitolo della storia tratta dal romanzo di Federico Moccia, si ritrova a Roma con la paura nascosta di ritrovare i vecchi fantasmi e con il desiderio di andare oltre, di diventare adulto e di vivere nuove emozioni, incontrando nuovi amori. Regia di Luis Prieto, con Claudio Bigagli, Galatea Ranzi, Luigi Petrucci, Laura Chiattie Katy Louise Saunders.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Tre colori - Film bianco, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Si tratta del secondo dei tre film dedicati ai colori, diretto da Krzysztof Kieslowski con Janusz Gajos, Piotr Machalica, Jerzy Stuhr, Zbigniew Zamachowski e Julie Delpy. Karol è ancora innamorato della moglie francese che lo ha lasciato perché non adempiva ai doveri coniugali. L’uomo torna allora in Polonia grazie all’amico Nikolaj. I due diventano soci in affari, con successo, ma riavere la moglie Dominique rimane il sogno di Karol. Premiato al Festival di Berlino.

Il grande freddo, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Film drammatico del 1983 con William Hurt, Tom Berenger Meg, Tilly Glenn, Close JoBeth Williams e la regia di Lawrence Kasdan. La pellicola parte dalla riunione di vecchi compagni di college in occasione dei funerali di uno di loro, misteriosamente suicidatosi, e ripercorre con tanta nostalgia i bei tempi andati. Emerge la voglia di ricominciare che fa da sfondo a rapporti umani che si creano e distruggono con soltanto apparente semplicità.

Assolo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Flavia è una donna di più di cinquant’anni, che si ritrova ad affrontare per la prima volta la vita da single. Dopo due matrimoni, due figli e una relazione burrascosa con un uomo sposato che mai avrebbe lasciato la consorte, Flavia riparte da zero e si reinventa. L’impresa non è però facile, anzi: non lo sarebbe per qualsiasi donna, tantomeno per lei, afflitta da una tale insicurezza che negli anni l’ha resa dipendente da tutti, a partire dagli ex mariti fino ad arrivare addirittura alle mogli degli ex, che Flavia si sforza di imitare ed emulare prendendoli a modelli esemplari. Film diretto e interpretato da Laura Morante, con Antonio De Matteo, Adriana Cardinale, Gaia D'Angelo, David Power, Maddalena Stornaiuolo e la regia di Massimo Piccolo.

The Post, ore 20:00 Sky Cinema Uno +1

Steven Spielberg firma la regia di questo bellissimo film drammatico del 2017, che porta davanti alla cinepresa un cast d’eccezione composto da Tom Hanks, Bruce Greenwood, Bradley Whitford, Meryl Streep e Sarah Paulson. Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano il coinvolgimento militare e politico degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Un’implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti. Èil New York Times il primo a rivelare l’affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione da un’ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post rimette mano ai documenti e rilancia grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Pan - viaggio sull'isola che non c’è, ore 21:15 Premium Cinema +24HD

La vita di Jovan si svolge prevalentemente all’interno di una discoteca e lo vede impegnato nella competizione con il suo amico d'infanzia, Milan, su chi riesce a conquistare più ragazze. Vive da solo, sostenuto economicamente dai genitori. Jovan frequenta Maja, una ragazza apparentemente normale, modesta e che lui tratta in modo disinteressato. La prima impressione che ha avuto di Maja, tuttavia, cambia quando vede le clip che la ragazza ha postato su Internet. Alcune di esse indicano specifici punti a Belgrado. Jovan vi si reca, incuriosito, e scopre una Maja misteriosa. La passione tra i due diventa più forte e la gelosia e gli impulsi possessivi di Jovan scompaiono solo quando sono insieme. Regia di Pavle Vuckovic, con Nebojsa Milovanovic, Slaven Doslo, Milos Pjevac, Tamara Dragicevic e Jelisaveta Orasanin.

Civiltà perduta, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Film d’avventura del 2006, diretto da James Gray con Franco Nero, Michael Jenn, Johann Myers, Charlie Hunnam e Ian McDiarmid. Percy Fawcett è un giovane ufficiale il cui nome è macchiato dalla condotta inappropriata del padre. In cerca di medaglie e onorificenze, accetta un incarico da parte della Royale Geographic Society, che lo spinge al confine tra Brasile e Bolivia per compiere delle indagini e stabilire una linea di demarcazione naturale tra i due paesi. Lo accompagna il caporale Henry Costin, conoscitore dell’Amazzonia, assieme a una guida del posto. Durante questo primo viaggio, Fawcett viene a conoscenza di una città perduta nella giungla, nella quale sarebbero conservate immense quantità di oro. La ricerca di questo posto diventa per l’esploratore la missione della sua vita, nel quale coinvolge anche la sua famiglia.

Film polizieschi da vedere stasera in tv

The next three days, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un vero film poliziesco, per gli amanti del genere, con Liam Neeson, Brian Dennehy, Jeffrey Jones, Russell Crowe, Jason Beghe e la regia di Paul Haggis. John Brennan, la moglie Lara e il loro piccolo Luke fanno stanno facendo colazione, quando la polizia irrompe con un mandato d’arresto per omicidio a carico della donna. Per tre anni, il marito le fa visita quotidianamente, certo che sia tutto un abbaglio, che la giustizia le ridarà la sua casa e la sua vita. Persino più certo della moglie, che lei quell’atto non l’abbia commesso, che non avrebbe mai potuto. Quando anche l’ultimo appello viene respinto e Lara tenta il suicidio, John, tranquillo insegnante di letteratura e padre di famiglia, decide che se non sarà la legge a fare uscire sua moglie di prigione, sarà lui.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Ozzy cucciolo coraggioso, ore 20:25 Sky Cinema Family +1

Simpatico e divertente film d’animazione per tutta la famiglia, che ha ancora una volta come protagonisti gli animali. Un simpatico beagle, infatti, cerca di fuggire da Blue Creek, un pauroso carcere pubblicizzato come una lussuosa spa per cani. Regia di Alberto Rodríguez.

