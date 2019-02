Police Story - Sotto controllo: Jackie Chan colpisce ancora!

Police Story - Sotto controllo è il titolo da non perdere se siete fan sfegatati di Jackie Chan.

Perché c’è qualcuno che non è un fan sfegatato di Jackie Chan? Domanda retorica.

Come si può non amare questo personaggio e attore cult, entrato a fare parte dell’epos cinematografico dei film d’azione dal taglio marziale?

Altra domanda retorica.

Police Story - Sotto controllo arriva giovedì 7 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno con tutta l’energia e la grinta di Jackie Chan.

Un nuovo capitolo della saga che lo vede ancora una volta nei panni del poliziotto dal passato violento.

Lui è Wen, da tempo immemore in polizia e che per anni, proprio a causa del suo lavoro impegnativo e cruento, ha sacrificato il rapporto con la figlia per dare la caccia ai criminali.

In un momento d’introspezione e pentimento, decide di recuperare il rapporto e di incontrarla per conoscere il nuovo fidanzato: Wu, proprietario di un club.

Esiste qualcuno che vorrebbe come suocero Jackie Chan?

Tutti ma solo chi non ha la coscienza sporca e, con essa, la fedina penale imbrattata di sangue.

Cosa che invece ha eccome Wu, il fidanzato della figlia che già conosce Wen e che ha intenzioni non certo buone. Progetta infatti di prendere in ostaggio la figlia del poliziotto…

Un appuntamento con l’azione e l’adrenalina allo stato puro!

