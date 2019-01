Razzie Awards 2019, le nomination: Travolta vs Trump

In attesa di conoscere le nomination agli Oscar® in diretta su Sky Cinema Uno, sono state annunciate le candidature al premio per i peggiori film dell’anno: sembra destinato a dominare Gotti – Il primo padrino con John Travolta, ma tra i nominati ci sono anche Donald e Melania Trump.

L’attenzione è tutta rivolta agli Academy Awards, con le nomination agli Oscar® 2019 che stanno per essere annunciate e che potranno essere seguite in diretta su Sky Cinema Uno martedì 22 gennaio alle 14.15 circa. Ma nel frattempo sono già state diramate le candidature a un altro premio, magari non altrettanto ambito, ma comunque conosciutissimo: stiamo parlando dei Razzie Awards, che annualmente vengono assegnati ai peggiori film, registi, interpreti e via dicendo.

Le candidature ai Razzie Awards 2019 vedono due grandi favoriti sfidarsi per molti dei premi più ambiti: da un lato c’è Gotti – Il primo padrino di Kevin Connolly, biopic del malavitoso John Gotti fortemente voluto dal protagonista John Travolta (ovviamente in lizza come Peggior attore protagonista), ma penalizzato da ritardi e problemi produttivi di vario genere; dall’altro troviamo invece Pupazzi senza gloria di Brian Henson (figlio del più famoso Jim), action comedy che mescola pupazzi e attori in carne e ossa, fra cui Melissa McCarthy, in nomination come Peggior attrice protagonista per ben due film: oltre a questo, anche Life of the Party.

Travolta e McCarthy grandi protagonisti di questa edizione 2019, ma fra gli attori chiamati in causa ci sono altri grandi divi, da Johnny Depp come doppiatore di Sherlock Gnomes a Jamie Fox nel ruolo di Little John in Robin Hood. Ma a spiccare sono due candidature decisamente “politiche” e riguardano due soggetti coinvolti nel nuovo documentario di Michael Moore Fahrenheit 11/9, ovvero il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania, rispettivamente in competizione come Peggior attore protagonista e Peggior attrice non protagonista. Il primo, a dirla tutta, è stato scelto anche per un altro documentario, il discusso Death of a Nation di D’Nesh Souza, e concorre anche nella categoria Peggior coppia assieme “alla sua costante meschinità”.

Di seguito tutte le candidature ai Razzie Awards 2019

Peggior film

Gotti

Pupazzi senza gloria

Holmes & Watson

Robin Hood

La vedova Winchester



Peggior attrice

Jennifer Garner (Peppermint)

Amber Heard (London Fields)

Melissa McCarthy (Pupazzi senza gloria/Life of the Party)

Helen Mirren (La vedova Winchester)

Amanda Seyfried (The Clapper)



Peggior attore

Johnny Depp (Sherlock Gnomes - doppiatore)

Will Ferrell (Holmes & Watson)

John Travolta (Gotti)

Donald J. Trump (Death of a Nation/Fahrenheit 11/9)

Bruce Willis (Il giustiziere della notte)



Peggior attore non protagonista

Jamie Fox (Robin Hood)

Ludacris (Show Dogs – doppiatore)

Joel McHale (Happytime Murders)

John C. Reilly (Holmes & Watson)

Justice Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom)



Peggior attrice non protagonista

Kellyanne Conway (Fahrenheit 11/9)

Marcia Gay Harden (cinquanta sfumature di rosso)

Kelly Preston (Gotti)

Jaz Sinclair (Slender Man)

Melania Trump (Fahrenheit 11/9)



Peggior coppia sullo schermo

Qualsiasi coppia di attori o pupazzi (Pupazzi senza gloria)

Johnny Depp e la sua carriera in discesa (Sherlock Gnomes)

Will Ferrell & John C. Reilly (Holmes & Watson)

Kelly Preston & John Travolta (Gotti)

Donald J. Trump & la sua costante meschinità (Death of a Nation/Fahrenheit 11/9)



Peggior remake o sequel

Death of a Nation

Il giustiziere della notte

Holmes & Watson

Shark - Il primo squalo

Robin Hood



Peggior regista

Etan Cohen (Holmes & Watson )

Kevin Connolly (Gotti)

James Foley (Cinquanta sfumature di rosso)

Brian Henson (Pupazzi senza gloria)

Michael e Peter Spierig (La vedova Winchester)



Peggior sceneggiatura

Death of a Nation (Dinesh D'Souza e Bruce Schooley)

Cinquanta sfumature di rosso (Niall Leonard)

Gotti (Leo Rossi e Lem Dobbs)

Pupazzi senza gloria (Todd Berger)

La vedova Winchester (Tom Vaughn, Michael e Peter Spierig)