Weekend da Star: Demi Moore

Sky Cinema Passion dedica all'attrice Demi Moore un intero weekend di intrattenimento. L'appuntamento è previsto per sabato 19 e domenica 20 gennaio in prima e seconda serata

Demetria Gene Guynes, nota come Demi Moore, si sarebbe dovuta chiamare Demetria Gene Harmon, ma dato che il padre la abbandona ancor prima del suo avvenire, sul certificato di nascita compare il cognome del patrigno, Guynes per l'appunto. Demi Moore nasce l'11 novembre 1962 a Roswell, una cittadina del New Mexico. Fin da bambina coltiva il sogno di diventare attrice, ma la difficile situazione familiare e i continui spostamenti dovuti al lavoro del patrigno (venditore di spazi pubblicitari sui giornali) le impediscono una stabilità che le consente di vivere un'infanzia propriamente felice e spensierata.

Dopo un altalenarsi di problematiche spiacevoli, finisce con il fratello a vivere a casa della nonna. A quindici anni abbandona la scuola e, grazie a una vicina di casa, una ragazza tedesca approdata negli Stati Uniti alla ricerca del successo nel mondo del cinema - la giovane in questione è Nastassja Kinski -, decide di iniziare sfruttando il suo corpo nel campo della moda. Grazie a questo mestiere incontra il musicista rock Freddy Moore che presto diventa il suo primo marito. L'amore dura poco e dopo quattro anni i due si separano, ma la Moore mantiene il cognome a scopi lavorativi.

Nel 1987 si risposa. Questa volta però il marito è il celebre attore Bruce Willis; la cerimonia celebrata a Las Vegas in Nevada, suscita un enorme scalpore per via della fama di entrambi i personaggi. Dal matrimonio nascono tre figlie, una dietro l'altra, coronamento di un'unione salda e serena.

I film che la vedono protagonista sono innumerevoli - per citarne solo alcuni: "Non siamo angeli" (1999), con Robert De Niro, "Proposta indecente" (1993), con Robert Redford - molti baciati dal grande successo, altri scottature di inevitabili flop.

La Moore sfrutta la bellezza del suo corpo fin dagli albori, quando approda con un nudo integrale sulla copertina di "Oui", una rivista americana pornografica. Nel 1991 appare sulla copertina di "Vanity fair" completamente nuda, incinta di otto mesi, mentre pochi mesi dopo il parto, viene immortalata senza veli, immersa tra le rose, sulla copertina di "Esquire" con il titolo di "L'ultima Pinup".

Nel corso della sua lunga carriera l'immagine del suo corpo è oggetto di un ferreo camaleontismo. L'attrice, infatti, passa da un aspetto di donna timida e indifesa come nel cult anni '90 "Ghost" a quello deciso di capitano in "Codice d'onore" dove recita al fianco di Tom Cruise e Jack Nicholson, arrivando a un look dalla rasatura completa in "Soldato Jane" che fa da iceberg per una seguitissima moda; più di recente sfoggia un fisico atletico e invidiabile, nonostante l'età non più giovanissima, nel film "Charlie's Angels - Più che mai" accanto alle tre eroine Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

Nel 2005 sposa Ashton Kutcher, di ben sedici anni più giovane; la relazione dura fino al 2011 quando la coppia decide di separarsi. Da quel momento, la sua vita pubblica è un continuo oscillare tra alti e bassi, sia a causa delle relazioni amorose sia per il suo stato fisico e mentale. L'unica certezza, che vaga immutata negli anni, è la sua innata indole artistica che l'ha resa una tra le attrici e produttrici cinematografiche statunitensi più celebri.

Non perdete gli appuntamenti di Sky Cinema Passion per il weekend di sabato 19 e domenica 20 gennaio con protagonista Demi Moore. Sabato 19 in prima serata la Moore è cooprotagonista di Alec Baldwin nel commovente AMORE INASPETTATO, in cui un romanziere, cieco e vedovo, ritrova la felicità dopo l'incontro con la moglie di un uomo d'affari; in seconda serata l'attrice recita al fianco di Dakota Fanning ed Elizabeth Olsen in VERY GOOD GIRLS, un film sul complicato mondo dei teenagers. Domenica 20 in prima serata è coinvolta in una vicenda di sdoppiamento della personalità in PASSION OF MIND; mentre in seconda serata chiude la speciale programmazione la pellicola senza tempo con Patrick Swayze e Whoopi Goldberg GHOST – FANTASMA, vincitore, nel 1991, di due Oscar: miglior attrice non protagonista a Whoopi Goldberg e migliore sceneggiatura originale a Bruce Joel Rubin.