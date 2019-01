Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 12 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film documentario stasera in TV

Michelangelo – Infinito, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film documentario del 2018 diretto da Emanuele Imbucci, con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti. Un percorso emozionante attraverso i luoghi della vita di Michelangelo, dalle Cave di Marmo di Carrara fino alle sue opere leggendarie. A raccontare la vita dell’artista è Giorgio Vasari, narratore d’eccezione e appassionato della vita e delle opere di Buonarroti. Un film che spezza il fiato con la semplice potenza della fotografia.

Film drammatico stasera in TV

Il filo nascosto, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD – Prima visione TV

Film drammatico del 2017 realizzato in USA, per la regia di Paul Thomas Anderson, con Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Richard Graham, Brian Gleeson e Camilla Rutherford. Reynolds è popolare stilista britannico che raggiunge il successo insieme alla sorella. La sua vita sentimentale, però, fatica a decollare: almeno fino al momento in cui non incontra Alma, la sua musa ispiratrice. Un film emozionante e una storia d’amore intensa, difficile, da gustare minuto dopo minuto.

L’ultima discesa, ore 21:15 su Sky Cinema +24 HD

Film americano drammatico del 2017 per la regia di Scott Waugh, con Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Durmont, Kale Culley e Jason Cottle. Uno snowboarder alla ricerca del brivido e delle forti emozioni si perde in una bufera di neve in Sierra Nevada. Solo, senza mezzi e sperduto, dovrà testare la sua forza di volontà e le sue tecniche di sopravvivenza per tornare a casa. Un film catartico, dove uomo e natura combattono fino allo stremo.

Over the Top, ore 21:00 su Sky Cinema Max

Film americano del 1987 per la regia di Menahem Golan, con Sylvester Stallone, David Mendenhall, Susan Blakely e Robert Loggia. Hawk, camionista, deve portare il figlio di 12 anni dalla madre ammalata. Il ragazzo è cresciuto con i nonni e lui e il padre si sono incontrati solo poche volte. Dopo un inizio di viaggio particolarmente ostile, i due capiranno con fatica e mille difficoltà il significato della parola famiglia. Un film psicologico e intenso da non perdere.

L’ora più buia, ore 21:15 su Premium Cinema

Film britannico del 2017 per la regia di Joe Wright, con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Ben Mendelsohn e Stephen Dillane. Winston Churchill è appena stato eletto Primo Ministro della Gran Bretagna quando è chiamato ad affrontare i negoziati con la Germania nazista. Mentre le forze di Hitler invadono l’Europa, e la minaccia dell’invasione è imminente, Churchill vive la sua ora più buia, dove dovrà radunare i suoi alleati per tentare di cambiare il destino della guerra. Un film storicamente attendibile e magistralmente ricostruito, da gustare minuto per minuto.

Film avventura stasera in TV

La maledizione della Prima Luna, ore 21:15 su Sky Cinema Hits

Film d’avventura del 2003 di Gore Verbinski, con Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley e Jack Davenport. Il pirata Barbossa saccheggia la città di Port Royal e rapisce Elizabeth, figlia del Governatore. In suo aiuto accorre Will Turner, amico d’infanzia, che per salvarla si allea con lo strambo pirata Jack Sparrow. Il primo film dell’epopea piratesca di Johnny Depp e una chicca da non perdere per tutti gli appassionati di stramberie piratesche.

Film azione stasera in TV

All the Devil’s Men – Squadra Speciale, ore 20:10 su Sky Cinema Uno +1

Film britannico del 2018 per la regia di Matthew Hope, con Milo Gibson, Sylvia Hoeks, William Fichtner e Gbenga Akinnagbe. Jack Collins è un ex navy seal, diventato cacciatore di taglie per il miglior offerente. Mentre combatte una guerra con i suoi problemi personali, viene inviato a Londra per un lavoro, dove la sua vita cambierà per sempre. Un film ricco d’adrenalina che vi terrà incollati allo schermo.

Schegge di paura, ore 21:15 su Sky Cinema Crime

Thriller americano del 1996 del regista Gregory Hoblit, con Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney e Frances McDormand. Martin Vail è un penalista di successo, ricco e affascinante. Per questo sceglie di difendere un ragazzino sprovveduto, accusato di omicidio: tutti gli indizi portano al sospettato. Sarà il talento di Martin a cambiare le regole del gioco. Eclatanti colpi di scena e ritmo incalzante per un sabato sera decisamente fuori dagli schemi.

Film commedia stasera in TV

La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia americana del 2000 diretta da Kevin Lima con Glenn Close, Gérard Depardieu, Alice Evans e Ioan Gruffudd. A distanza di 3 anni dalle vicende del cartone animato, Crudelia De Mon ha smesso di sognare un cappotto di dalmata e ha iniziato a dedicare anima e corpo alla difesa dei diritti degli animali. O almeno così tutti pensano. Tutti tranne Chloe, funzionaria incaricata di sorvegliarla, la quale sospetta che Crudelia stia tramando qualcosa… Un film divertente e leggero, adatto a tutta la famiglia.

Lezioni di cioccolato 2, ore 21:00 su Sky Cinema Passion

Commedia italiana del 2011 per la regia di Andrea Maria Federici, con Luca Argentero, Hassani Shapi, Nabiha Akkari e Angela Finocchiaro. Mattia e Kamal conducono vite molto diverse: si incontreranno per caso, destinati a grandi progetti nel mondo della pasticceria e, in particolare, del cioccolato. Un film divertente e un valido seguito a “Lezioni di cioccolato”, capace di reggere il confronto col predecessore.

Hitch – Lui sì che capisce le donne, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2005 per la regia di Andy Tennant, con Will Smith, Eva Mendes, Kevin James e Amber Valletta. Alex “Hitch” Hitchens è un consulente newyorchese che aiuta gli uomini a conquistare la loro donna dei sogni. Mentre sta istruendo un cliente, però, incontrerà Sara, una donna davvero speciale che riuscirà a mettere alla prova la sua grande esperienza di seduttore. Una commedia spumeggiante e divertente, per una serata in compagnia di tutta la famiglia.

The Truman Show, ore 21:00 su Sky Cinema Cult

Film cult americano del 1998 di Peter Weir con Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris e Noah Emmerich. La vita di Truman è, in realtà, un enorme soap opera documentaristica che va in scena sulle televisioni americane. La sua vita intera è una messinscena, e quando comincerà a nutrire qualche sospetto si renderà conto di essere vittima di una immensa macchina dello spettacolo. Un racconto di satira fantascientifica che fa riflettere sui paradossi della società moderna.

La rosa purpurea del Cairo, ore 21:00 su Sky Cinema Classics

Commedia americana del 1985 per la regia di Woody Allen, con Mia Farrow, Jeff Daniels, Danny Aiello e Dianne Wiest. Nel pieno della depressione degli anni ’30, Cecilia, moglie di un ottuso maschilista, riesce a trovare piacere solo andando al cinema. Un giorno, durante la proiezione di “La rosa purpurea del Cairo”, il protagonista esce dallo schermo per andarsene con Cecilia. Come sempre, Woody Allen mescola un umorismo tagliente alle storie d’amore surreali di cui è maestro: questo film non fa eccezione e merita il tempo che gli dedicheremo.

Dark Shadows, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film del 2012 per la regia di Tim Burton, con Jonny Depp, Helena Bonham Carter, Eva Green, Michelle Pfeiffer e Chloe Moretz. Il ricco e potente Barnabas, donnaiolo incallito, viene trasformato in vampiro e seppellito vivo dalla bella Angelique, strega che lo punisce per averle spezzato il cuore. Due secoli dopo, Barnabas riesce e liberarsi e si mette alla ricerca dei suoi discendenti. Un film divertente e una commedia horror decisamente da non perdere.

Una moglie bellissima, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2007 per la regia di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo e Gabriel Garko. Mariano e Miranda gestiscono un banco ortofrutticolo nel mercato del loro paesino: la loro vita sarà sconvolta da un misterioso fotografo che inviterà Miranda a scattare un calendario a luci rosse. Un film frizzante, reso possibile solo dal genio comico e dalle capacità d’attore di Pieraccioni.

Sapore di te, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2014 per la regia di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli, Nancy Brilli, Serena Autieri e Giorgio Pasotti. Il film racconta delle estati del 1984/85, dove storie di personaggi tipici della commedia italiana dell’epoca si incontrano, si innamorano e causano guaio l’uno all’altra. Un film leggero per un sabato sera in tutta serenità.

La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera, ore 20:20 su Sky Cinema Family +1

Commedia americana del 1996 di Stephen Herek, con Jeff Daniels, Joely Richardson, Glenn Close e Joan Plowright. Pongo è uno splendido dalmata che vive a Londra col suo padrone. Stanco della vita da single, le combinerà tutte per far innamorare Rudy di Anita, graziosa padroncina della dalmata Betty. Questo live action della versione cartoon è impreziosito dalla formidabile prova d’attrice di Glenn Close, che riesce a calamitare l’attenzione del pubblico su Crudelia De Mon per tutta la durata della pellicola.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in tv