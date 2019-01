John Travolta ha postato su Instagram uno scatto in cui per la prima volta appare senza parrucchino, la foto ha fatto immediatamente il giro del web strappando consensi a tutti i fan dell’artista.

Pochi giorni fa l’attore americano, classe 1954, ha voluto augurare un buon anno ai suoi fan postando su Instagram una foto insieme a sua figlia Ella Bleu in cui per la prima volta appare senza parrucchino. Lo scatto ha subito conquistato il web rimbalzando sui media di tutto il mondo.

I fan dell’artista si sono mostrati entusiasti della scelta dell’attore inondando il post con decine di migliaia di like, se infatti le sue foto ottengono solitamente dai 20.000 agli 80.000 like, lo scatto in questione, ad oggi, ha superato la cifra di 140.000 like. Non si sono ovviamente fatti attendere i commenti da parte del pubblico che al momento sono più di 4.000 e tutti unanimi nel sostenere sia la scelta di mostrarsi per come si è realmente sia la bellezza senza tempo dell’artista. Se infatti da un lato i tempi del lungo ciuffo nero e folto sono ormai lontani, dall’altro John sembra solo aver acquistato ulteriore fascino.

John Travolta: la storia di successo del sex symbol

Fin dagli esordi John Travolta è stato ritenuto uno dei sex symbol del mondo hollywoodiano facendo innamorare e sognare generazioni di adolescenti con l'interpretazione nel 1977, a soli 23 anni, di Tony Manero ne La febbre del sabato sera e l’anno successivo di Danny Zuko in Grease, ad oggi entrambi ritenuti tra i musical più famosi di sempre nella storia del cinema.

La passione di Travolta per la settima arte nasce in tenera età grazie alla presenza di sua madre, ex attrice, che lo avvicina alla musica, alla danza e al cinema coinvolgendolo in piccoli spettacoli che formeranno la sua personalità; ad appena 16 anni John ha le idee chiare e decide di tentare la fortuna lasciando la casa e gli affetti per approdare a New York con una valigia piena di sogni che nel giro di poco tempo si sarebbero realizzati.

La capacità di Travolta di unire la recitazione al canto e alla danza lo fanno emergere fin da subito e la carriera inizia presto a crescere velocemente rendendolo uno degli attori più popolari al mondo. Inoltre, John non si tira mai indietro davanti alle nuove sfide decidendo di cimentarsi in ruoli apparentemente lontanissimi l'uno dall'altro, basti pensare ad esempio alla diversità di alcuni personaggi interpretati: Vincent Vega in Pulp Fiction, Edna Turnbald in Hairspray e James Ubriacco in Senti chi parla. In quasi mezzo secolo di carriera, John ha interpretato decine di film dando vita a personaggi entrati nell'immaginario collettivo ottenendo così il consenso da parte della critica e l’amore del grande pubblico.