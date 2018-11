Tomb Raider: la nuova Lara Croft è su Sky Cinema

Appuntamento, in prima tv, lunedì 12 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno - L’attrice premio Oscar® Alicia Vikander (The Danish Girl ) raccoglie l’eredità di Angelina Jolie vestendo i panni dell'avventuriera archeologa Lara Croft, nata dalla serie di videogiochi. Lara non accetta l'idea che il padre sia morto e rifiuta di firmare le carte che la renderebbero ereditiera di enormi ricchezze. Ma quando scopre che la vera professione del padre era quella di archeologo, parte per Hong Kong per mettersi sulle sue tracce… Disponibile On Demand nella collezione ESPLORATORI.