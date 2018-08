L’equilibrio, alla ricerca della fede perduta

Mercoledì 15 agosto alle 21.15 prima visione tv per il film di Vincenzo Marra che racconta di un prete che chiede di essere trasferito da Roma nel suo paese in Campania, ma si scontra con le resistenze e le problematiche del posto.

Mercoledì 15 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda L’equilibrio di Vincenzo Marra, già regista di I ponti di Sarajevo e La prima luce, che questa volta sceglie di raccontare una toccante storia di fede.



In crisi, per l’appunto, di fede, il missionario Don Giuseppe, che opera come parroco a Roma, chiede di essere trasferito nel suo piccolo paese della Campania. Sul posto, però, l’accoglienza non sarà propriamente delle migliori.



Si ritrova infatti a sostituire lo storico parroco Don Antonio, che lavorava con passione ed era molto amato dai locali. A manifestare apertamente la propria ostilità, ci pensa in particolar modo suor Antonietta, braccio destro di Don Antonio.



In aggiunta, Don Giuseppe si ritrova a che fare con il doloroso segreto di una giovane donna. In questo clima difficile, dovrà decidere cosa fare: interessarsi dei problemi dei suoi parrocchiani ed esporsi in prima persona, oppure fare un passo indietro e lavarsene le mani, come gli suggeriscono quanti collaborano con la malavita locale?