Atto di difesa, quando Mandela ha fatto sollevare il Sud Africa

E' una storia che, anche se già sentita, ha sempre un suo fascino. Se poi la chiave di lettura è speciale, beh, sembra davvero di vivere un'epoca dove il coraggio di un uomo, Nelson Mandela, ha liberato dall'apartheid il Sud Africa e ha cambiato il mondo. Il film si intitola Atto di Difesa e lo vedremo su Sky Cinema Uno mercoledì 18 luglio alle ore 21.15. Regia di Jean van de Velde. Nel cast, tra gli altri, Peter Paul Muller, Antoinette Louw, Sello Motloung, Sean Venter e Johan Ahlers.



Siamo in Sud Africa nel 1963. Sotto il duro regime di apartheid imposto dal governo nel Paese vengono arrestati a Rivonia alcuni appartenenti al Movimento di liberazione cui è a capo Nelson Mandela, per altro già in stato di detenzione. Le prove contro di loro sembrano non lasciare dubbi e testimoniano che gli avversari del regime ricorrono alla lotta armata per raggiungere i propri obiettivi. Mandela viene ritenuto il mandante e per questo viene processato. A difendere lui e i suoi compagni è l'avvocato Bram Fischer che, in maniera clandestina, è un loro collaboratore.